Рейтинг | В какой стране быстрее всего можно заработать млн евро и сколько лет для этого потребуется в Эстонии

В рейтинг попали 102 страны мира. Если учитывать все получаемые деньги, быстрее всего заработают миллион € жители Швейцарии — 14 лет и 8 месяцев. На втором месте Австралия с результатом 22 года и 1 месяц. На 1 месяц дольше должны поработать жители Сингапура — 22 года и 2 месяца. Замыкают пятёрку лидеров Люксембург (22 г. и 4 мес.) и США (25 лет и 4 мес.).

Эстония занимает 36-ю позицию рейтинга. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион евро можно за 68 лет и 10 месяцев. Литва расположилась на 4 позиций ниже — 40-е место (81 г. и 9 мес.). Латвия же на 46-й позиции рейтинга — 98 лет работы на 1 миллион €.

Более 400 лет потребовалось бы работать жителям Непала, Пакистана, Нигерии и Уганды: 416 лет и 11 мес., 470,5 лет, 479,5 лет, 567 лет и 2 мес. соответственно.