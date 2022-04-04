ФОТО и ВИДЕО | Разрушение музеев, театров и храмов — это военное преступление. Что за это будет России?

Российские власти продолжают утверждать, что военные атакуют лишь "стратегические объекты". Одно из последних таких заявлений прозвучало в связи с обстрелами Донецкого академического областного драматического театра — здания, которое последние 62 года находилось на Театральной площади в Мариуполе. 16 марта по театру нанесли авиаудар. В этот момент в подвале укрывались, по заявлению Мариупольского горсовета, сотни людей. Российские военные отрицают причастность к разрушению театра — и привычно заявляют, что "боевики националистического батальона "Азов"" устроили "кровавую провокацию", заминировав и взорвав здание. Горсовет Мариуполя 25 марта сообщил со ссылкой на очевидцев, что при бомбардировке театра погибли около 300 человек.

Боевые действия в Украине наносят ущерб памятникам, музеям и достопримечательностям. Реальный масштаб потерь еще предстоит установить. Министерство культуры и информационной политики Украины ведет список пострадавших объектов и призывает жителей расширять его (заполнив специальную анкету). Сегодня в нем почти сотня наименований.

21 марта российские войска также обстреляли крупнейший в Киеве торгово-деловой центр Retroville — он превращен в руины. На Мариуполь, по заявлению местного горсовета, ежедневно сбрасывают 50-100 бомб; масштаб разрушений хорошо виден по этому видео, снятому с дрона журналистами The Guardian. По данным британского издания, повреждена большая часть зданий в городах Волноваха в Донецкой области и Счастье в Луганской области.

Каждый день из-за войны в Украине растет число разрушенных зданий. Российские войска наносят удары по жилым кварталам, школам, госпиталям и родильным домам. Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк 23 марта сообщил на заседании Постоянного совета ОБСЕ, что российские военные обстреляли 548 учебных заведений в Украине, в том числе 220 школ и 155 детсадов.

Еще один крупный утраченный объект — модернистский Дом связи, находящийся неподалеку от драмтеатра на проспекте Мира. В здании располагался мариупольский Главпочтамт. С советских времен на парапете сохранялись вывеска и часы — судя по стилистике, они созданы в 1960-70-е. На видео, снятом 11 марта одним из жителей Мариуполя, заметно, что верхняя часть здания существенно повреждена, а вывеска исчезла.

Среди дореволюционных построек, которых лишился Мариуполь в результате обстрелов, — выдержанный в стиле модерн особняк 1902 года, где последние 12 лет располагались Мариупольский художественный музей им. А.И. Куинджи и мастерская художника Василия Коренчука. Глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский сообщил, что утром 21 марта здание было полностью разрушено прямым попаданием снаряда. В экспозиции не числилось оригиналов полотен Куинджи — но там были картины Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других художников. Судьба этих работ неизвестна.

Помимо драмтеатра в Мариуполе находится еще несколько неоклассических ансамблей послевоенного периода: среди них выделяются крупноблочные дома на Никопольском проспекте, разработанные по индивидуальному проекту архитектором Дмитрием Яблонским; застройка улицы Архипа Куинджи и проспекта Нахимова. Их нынешнее состояние неизвестно, однако еще 16 марта заместитель мэра города Сергей Орлов в интервью "Forbes Украина" говорил, что в городе, где на тот момент оставалось более 300 тысяч жителей, нет ни одного целого здания. Мариуполь, по его словам, разбомблен на 80-90%.

Проект архитекторов А.А. Крыловой, О.А. Малышенко был типовым: после Второй мировой войны в СССР появилось множество подобных кинотеатров, домов культуры и театров, выдержанных в стиле советского неоклассицизма. Уникальность каждому придавал декор. Фронтон мариупольского театра украшала скульптурная композиция, изображающая металлургов и хлеборобов. На фотографиях, опубликованных на следующий день после авиаудара, видно, что кровля в центральной части здания уничтожена, а стены обрушились. Однако скульптурная группа частично сохранилась.

На следующий день разрушили областное управление полиции — это одна из самых больших харьковских построек сталинской эпохи. В тот же день сгорел расположенный напротив экономический факультет Национального университета им. Каразина — здание, первоначальным автором которого был архитектор Сергей Тимошенко; его называют отцом украинского модерна.

Соседние с Дворцом труда постройки на площади Конституции также повреждены: в горсовете взрывной волной выбило окна и массивные деревянные двери. Это здание, построенное по проекту архитекторов Виктора Троценко и Валентина Пушкарева в 1930-е и восстановленное после войны в 1950-е по проекту архитектора Вениамина Костенко, — одно из самых известных в городе.

Комплекс, спроектированный петербургским архитектором Ипполитом Претро, занимает целый квартал и поделен на три двора-колодца. Теперь в них не осталось целых окон, стены покрыты выбоинами, а асфальт усыпан обломками — это подтверждают видео, снятые после очередного удара.

Международная организация по охране памятников Docomomo International сообщает, что в Харькове разрушено не менее 30 объектов культурного наследия. Публикацию сопровождает фотография сильно поврежденного Дворца труда — бывшего доходного дома, построенного по заказу страхового общества "Россия" в 1916 году.

Свою карту разрушений украинской инфраструктуры составил расследовательский проект Bellingcat. На ней видно, что Харьков (второй по численности после Киева в Украине) — один из городов, которые пострадали от обстрелов сильнее всего.

Незадолго до войны мариупольцы начали кампанию по спасению мозаики "Покорители космоса" Виктора Арнаутова — она располагалась на боковом фасаде Дома связи. Панно собирались признать памятником монументального искусства. К январю 2022 года активисты получили разрешение на его восстановление и подыскивали фирму, которая займется реставрацией. Нынешнее состояние мозаики неизвестно.

Практически разрушена Салтовка — самый большой спальный район страны, в котором до войны жили 400 тысяч человек, сообщила исследователь архитектуры и архитектор Евгения Губкина. Салтовку построили в послевоенные годы, это один из интереснейших образцов украинского модернизма. И далеко не единственный пострадавший модернистский ансамбль: 12 марта снаряды попали в Харьковский национальный театр оперы и балета. На фото видно, что в здании разбиты окна и световые фонари (в период советского модернизма эти элементы часто использовались в культурных и образовательных учреждениях — не только в театрах, но и, например, в библиотеках).

21 марта мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе уничтожено или повреждено около тысячи зданий, большинство из них — многоквартирные жилые дома. Среди них есть и памятники архитектуры — например, Дом "Слово" на улице Культуры, 9, в котором в советские годы жили многие харьковские писатели.

Разрушен и доходный дом Масловского: жилое здание на улице Свободы, построенное по проекту Моисея Мелетинского в 1911 году, обстреляли 14 марта. По словам киевского краеведа Антона Короба, в этом доме был редкий по сохранности общественный интерьер в стиле модерн: парадную лестницу украшала уникальная лепнина с цветочными орнаментами, росписи, метлахская плитка. Теперь от здания остались руины.

Харьковский историк Антон Бондарев в разговоре с украинским изданием "НВ" упоминает, что в результате обстрелов было очень сильно повреждено здание бывших Судебных установлений. Оно построено по проекту архитектора Алексея Бекетова, в честь которого названа одна из центральных станций харьковского метро. По словам Бондарева, это здание, возможно, было одним из самых больших судебных учреждений в Российской империи — и точно самым крупным на территории украинских губерний.

От обстрелов в Харькове также пострадали многие значимые дореволюционные сооружения. В Харьковском художественном музее и Библиотеке им. Короленко выбиты окна (в библиотеке также поврежден уникальный потолочный витраж с цветными стеклами). Сотрудники этих институций теперь опасаются за сохранность книг и экспонатов — из-за нарушения температурного режима.

Киев

Помимо жилых кварталов в Киеве пострадали и памятники: среди них Киевская малая опера и Киевская телебашня, расположенная на территории Бабьего Яра в непосредственной близости от места массовых казней.



Оперный театр построен в начале XX века по проекту петербургского архитектора Михаила Артынова, который много работал в Харькове и Киеве. 15 марта взрывной волной там выбило все стекла и двери, повредилась облицовка холла. Телебашню, построенную в 1968 году, 1 марта обстреливали целенаправленно. Конструкция устояла, но разрушилось одно из верхних помещений, где располагались аппаратные украинского телевидения.

Тогда же было повреждено здание спортивной базы "Авангард", расположенное на территории, непосредственно примыкающей к зоне расстрелов в Бабьем Яру. В здании планировалось создать первый в Восточной Европе Мемориальный центр Холокоста. В десяти метрах от "Авангарда" снаряды попали в памятник конца XIX века — бывшую контору Лукьяновского еврейского кладбища, где собирались открыть Музей жертв и забвения трагедии Бабьего Яра. Деревянная синагога по проекту немецко-швейцарского архитектора Мануэля Герца, инсталляции "Кристаллическая стена плача" художницы Марины Абрамович и "Зеркальное поле", созданное архитектурным бюро мемориального комплекса "Бабий Яр", не пострадали.

Команда мемориального центра Бабий Яр исследует ракетный удар по урочищу совместно с Центром пространственных технологий. Директор последнего, Максим Рохманийко, отмечает, что всю площадь Бабьего Яра можно рассматривать "как территорию Холокоста, которую нельзя трогать", поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941 по 1943 годы, и там в разных местах убили от 70 до 100 тысяч человек.

Вся страна. Храмы и синагоги