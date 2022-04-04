ФОТО | Новая достопримечательность Вильянди — бетонные кошки на дорогах

Бетонные заграждения в виде кошек сначала были доставлены в парк около городской Ратуши, а потом распределены по разным местам. Первые две кошки были установлены на улице Хийре на пересечении пешеходной дорожки с парковыми зонами. Здесь водители неоднократно игнорировали отмеченные красным цветом знаки на тротуаре, запрещающие парковаться.

По словам мэра Мадиса Тимпсона, небольшие заграждения в виде кошек очень хорошо вписались в городской облик. “Знакомая по картине Пауля Кондаса клубника за много лет стала настоящим символом нашего города. Я очень надеюсь, что необычные автомобильные препятствия привлекут внимание автомобилистов к правилам дорожного движения в городе, а для пешеходов бетонные кошечки станут еще одним интересным объектом”, — сказал он.