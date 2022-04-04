СМИ: Финские пограничники задержали машины с картинами из Эрмитажа — произведения искусства попали под санкции

По словам брата одного из водителей Анатолия Огурцова, все шоферы находятся в порту в Хельсинки. Туда же перегнали фургоны с произведениями искусства, пишет “Sobaka.ru” .

“Это действительно правда. Две машины компаний “Хепри”, которые обслуживают наш ленинградский Эрмитаж, и одна машина компании, в которой работает мой брат. Все задержанные финской пограничной стражей в городе Хельсинки, в порту”, — рассказал он.

Также Огурцов сообщил, что произведения искусства были доставлены из Франции самолетом. Водители успели довезти картины только до финской границы в Ваалимаа, где их остановили пограничники. Официальные представители таможни заявили, что произведения искусства попали под санкции.

“Попросили сесть в машину и назад отправиться в город Хельсинки. Сейчас мой брат находится на допросе в компетентных органах. Они мотивируют это тем, что незаконно вывозятся произведения искусства, на которые наложен арест Евросоюзом”, — пояснил Огурцов.

Финская таможня сообщила, что было начато предварительное расследование. "2 по 3 апреля Таможня остановила на Ваалимаа три транспортных средства, которые подозреваются в перевозке товаров, подпадающих под санкции. Таможня конфисковала товар. Машины направлялись в Россию", – сказали в пресс-службе таможни.

Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит заявил, что таможня не будет предоставлять никакой дополнительной информации сегодня, так как проверка еще не завершена. Представители ведомства пообещали рассказать больше на пресс-конференции 6 апреля, пишет Yle.

Петербургское издание "Фонтанка" выяснило, что речь идет о произведениях, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". В Эрмитаже рассказали изданию, что сложности с возвратом картин связаны с логистикой, а не санкциями.