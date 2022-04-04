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04.04.2022, 15:10

Путин подписал указ о приостановке соглашений об упрощенной выдаче виз гражданам стран ЕС

 
Vene saatkonnas
Vene saatkonnas
Foto: Andres Putting
Такое решение, говорится в документе, принято в связи “с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих или либо находящихся временно на их территориях”.

В частности, приостанавливается ряд пунктов соглашений между РФ и европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза, аналогичных соглашений между Россией и Норвегией, Россией и Данией, Россией и Исландией, Россией и Швейцарией, а также между РФ и Княжеством Лихтенштейн, сообщает "Интерфакс".

Министерству иностранных дел РФ поручено направить в представительства этих государств соответствующие уведомления.

"Во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в РФ, ввести персональные ограничения на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия", - отмечается в указе.

RusDelfi
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