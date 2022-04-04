В МИД Эстонии вызван посол России. Высылать его не будут

Сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил, что правительство приняло решение сократить находящийся в стране дипломатический персонал посольства России, а также выслать из страны российского посла. В то же время будет отозван и посол Литовской Республике в Москве.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также заявил, что пора разрывать дипломатические отношения.

Встретившийся с послом России вице-канцлер министерства иностранных дел Мярт Вольмер заявил, что зверства, совершенные Россией, являются полным пренебрежением не только к международному праву, но и к основным принципам гуманности. “Эстония неоднократно призывала Россию выполнить резолюцию Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года и решение Международного суда ООН от 16 марта 2022 года, а также немедленно прекратить войну против украинского государства и народа, и вывести свои войска из Украины”, — сказал Вольмер. “Эстония будет продолжать внимательно следить за событиями в Украине и помогать документировать и расследовать собранные доказательства, чтобы военные преступники предстали перед судом”.

Эстония солидарна с Украиной и украинским народом, и будет продолжать поддерживать Украину. Министерство иностранных дел и другие учреждения Эстонии неустанно работают над тем, чтобы, политически изолируя агрессора, ужесточая санкции и поддерживая Украину в военном и политическом отношении, Россия не могла продолжать агрессию.