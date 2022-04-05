Луковый суп, поцелуй и маникюр — эти и еще 5 вещей, которые на самом деле совсем не французские
Когда мы что-то называем французским, по умолчанию предполагается — это впервые появилось во Франции. Мало кто задумывается о том, что многие “исконно французские” вещи и явления не имеют никакого (или почти никакого) отношения к этой стране — об этом рассказывает портал “Тонкости туризма”.
Круассаны
Святая святых, национальная выпечка La Douce France и первое, что приходит на ум во время разговоров о восхитительных парижских кофейнях. Трудно поверить, но еще пару столетий назад круассаны можно было купить только в дорогущих венских пекарнях, расположенных в престижных кварталах Парижа — они были редким иностранным деликатесом.
Выпечку в виде полумесяца придумали в Австрии в 13 веке, а массово изготавливать начали лишь спустя 5 столетий. Тогда же трудоемкое изделие из слоеного теста, которое приходилось многократно раскатывать вручную, распространилось по Европе, а во Францию оно попало благодаря Марие-Антуанетте. Круассан полюбила местная аристократия и позже — все остальные. Со временем его стали считать национальным блюдом.