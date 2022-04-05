Луковый суп, поцелуй и маникюр — эти и еще 5 вещей, которые на самом деле совсем не французские

Когда мы что-то называем французским, по умолчанию предполагается — это впервые появилось во Франции. Мало кто задумывается о том, что многие “исконно французские” вещи и явления не имеют никакого (или почти никакого) отношения к этой стране — об этом рассказывает портал “Тонкости туризма”.