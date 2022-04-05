Витамины прямо из весеннего леса: какие сокровища скрывает эстонская природа

Побеги ели. Хвоя ели по-разному использовалась моряками и жителями Северного полушария для борьбы с дефицитом витаминов. Молодые побеги ели содержат масла, смолы, каротиноиды, дубильные вещества и много витамина С, а также такие минералы, как калий и магний. Побеги слегка кислые и цитрусовые из-за высокого содержания витамина С. В процессе приготовления они придают блюдам экзотический и сильный привкус розмарина. Побеги ели также добавляют в ферментированные напитки, например, в пиво. Их собирают и употребляют в пищу в конце мая. Побеги ели также можно заготавливать на зиму в замороженном или сухом виде. Перед замораживанием промойте побеги теплой водой и дайте стечь излишкам. Позже вы можете использовать их в коктейлях, салатах или как красочное дополнение к блюдам. При сборе побегов осторожно отломайте только молодую и мягкую часть веточки, не повредив остальную часть дерева. Выбирайте побеги с разных сторон одного дерева, чтобы не мешать его здоровому развитию.

Одуванчики применяются и в кулинарии, и в медицине. Одуванчик считали эликсиром жизни, который помогает очищать кровь, регулировать работу печени, снижает уровень холестерина и риск сердечного приступа и инсульта, снимает усталость. В терапии используются все части растения: от цветов до молочка. Листья лучше всего собирать в середине мая и сушить между слоями бумаги — тогда растение сохранит свои свойства. Хранить их следует в деревянной или стеклянной таре. Бутоны одуванчика можно замариновать, как огурцы.