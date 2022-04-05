Витамины прямо из весеннего леса: какие сокровища скрывает эстонская природа
Каждую весну в полях и лесах появляются растения, которые не только радуют глаз своим видом, но и прекрасны на вкус. Весенние травы полны витаминов, которых так не хватает после долгой зимы. VisitEstonia рассказывает, на какие растения стоит обратить внимание!
Побеги ели. Хвоя ели по-разному использовалась моряками и жителями Северного полушария для борьбы с дефицитом витаминов. Молодые побеги ели содержат масла, смолы, каротиноиды, дубильные вещества и много витамина С, а также такие минералы, как калий и магний. Побеги слегка кислые и цитрусовые из-за высокого содержания витамина С. В процессе приготовления они придают блюдам экзотический и сильный привкус розмарина. Побеги ели также добавляют в ферментированные напитки, например, в пиво. Их собирают и употребляют в пищу в конце мая. Побеги ели также можно заготавливать на зиму в замороженном или сухом виде. Перед замораживанием промойте побеги теплой водой и дайте стечь излишкам. Позже вы можете использовать их в коктейлях, салатах или как красочное дополнение к блюдам. При сборе побегов осторожно отломайте только молодую и мягкую часть веточки, не повредив остальную часть дерева. Выбирайте побеги с разных сторон одного дерева, чтобы не мешать его здоровому развитию.
Одуванчики применяются и в кулинарии, и в медицине. Одуванчик считали эликсиром жизни, который помогает очищать кровь, регулировать работу печени, снижает уровень холестерина и риск сердечного приступа и инсульта, снимает усталость. В терапии используются все части растения: от цветов до молочка. Листья лучше всего собирать в середине мая и сушить между слоями бумаги — тогда растение сохранит свои свойства. Хранить их следует в деревянной или стеклянной таре. Бутоны одуванчика можно замариновать, как огурцы.
Ревень богат витамином К, кальцием и калием, в умеренном количестве фосфором, железом, витаминами группы В, витамином С и каротином, яблочной, лимонной и щавелевой кислотами, флавоноидными соединениями и другими веществами. Несмотря на яркий вкус, ревень содержит около 93 процентов воды. Ревень чаще всего используется в пирогах, джемах и соках. Ревень хорош и в салатах, и в маринадах, потому что он делает мясо мягким и сочным. Разные сорта игристого вина из ревеня завоевали популярность в Эстонии.
Щавель — известный большинству людей вкусный и хрустящий символ весны. Весной он появляется на прибрежных и пойменных лугах, около обочин дорог, среди кустарников, около рек и озер. Он содержит большое количество щавелевой кислоты и витамина С, снимает стресс и способствует пищеварению. Маленьким детям не рекомендуется употреблять его в больших количествах. Щавель можно добавлять в овощные и фруктовые салаты, холодные супы и даже в холодные соусы. Его листья и цветы используют для украшения блюд. В гомеопатии его применяют для лечения простуды и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Черемшу можно найти уже в конце апреля. Благодаря своему острому вкусу черемша помогает избавляться от болезнетворных бактерий и улучшает пищеварение. В диком чесноке в 15-20 раз больше витамина C, чем в лимонах! Такой чеснок украсит любой салат, суп, масло с травами или песто. Обратите внимание, что дикий чеснок занесен в список охраняемых растений, поэтому собирать в дикой природе его нельзя, но можно купить на рынке или вырастить в саду.
Крапива появляется после зимы одной из первых. Согласно эстонской народной медицине, растение можно употреблять в пищу целиком, но всё же чаще используются листья: из них заваривают чай, делают супы и салаты. Крапива помогает справиться с усталостью, улучшает кровообращение, дает заряд бодрости, повышает уровень витамина C, кальция и железа. В старину эстонцы считали крапиву ведьминой травой, поэтому часто применяли ее в заговорах и ритуалах. Растение кидали в огонь, чтобы защитить дом от молнии или добавляли в воду для бани, чтобы избавиться от проклятья. Считалось, что крапива защищает от призраков и злых духов.
Сныть доставляет много хлопот огородникам, но при этом может стать отличным дополнением к супу, песто или салату. Во время голода эстонцы часто добавляли сныть в еду, тогда основных продуктов хватало на более долгое время. В Южной Эстонии пекли хлеб со снытью и делали обертывания против воспалений. Сегодня сныть употребляют в самых разных блюдах и даже варят варенье.
Примула цветет в мае-июне. В эстонском языке существует более 200 названий этого цветка. Всего одного листочка достаточно, чтобы получить дневную дозу витамина C. Считается, что примула очищает организм от всего ненужного, помогает обновлять клетки, успокаивает, уменьшает тревожность и бессонницу, избавляет от головной боли и кашля. Из нее можно заваривать чай и добавлять в салаты.
Узнайте больше о местных травах в мастерских на хуторе Энергия или займитесь огородничеством на хуторе Клаара-Манни. Также можно посетить кулинарный воркшоп в Мастерской вкусовых ощущений или пригласить друзей в Лесной ресторан на природе.