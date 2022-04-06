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06.04.2022, 15:53

Хорошие новости! Ryanair открывает новый маршрут из Таллинна в Нюрнберг. Первый рейс состоится уже в эту пятницу

 
ФОТО: Shutterstock

Начиная с этой недели из Таллинна можно будет улететь прямым рейсом в Нюрнберг. Ирландский лоукостер Ryanair будет обслуживать линию как минимум до октября этого года.

Авиакомпания Ryanair объявила, что на летний период открывает прямые рейсы по маршруту Таллинн — Нюрнберг. Первый полет состоится уже на этой неделе, 8 апреля. Изначально полеты запланированы до октября 2022 года.

Рейсы между Нюрнбергом и Таллинном будут проходить два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Представители Таллиннского аэропорта отмечают, что, вероятно, авиакомпания Ryanair не ограничится октябрем и сделает этот маршрут постоянным.

RusDelfi
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