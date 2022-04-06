06.04.2022, 15:53
Хорошие новости! Ryanair открывает новый маршрут из Таллинна в Нюрнберг. Первый рейс состоится уже в эту пятницу
Авиакомпания Ryanair объявила, что на летний период открывает прямые рейсы по маршруту Таллинн — Нюрнберг. Первый полет состоится уже на этой неделе, 8 апреля. Изначально полеты запланированы до октября 2022 года.
Рейсы между Нюрнбергом и Таллинном будут проходить два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Представители Таллиннского аэропорта отмечают, что, вероятно, авиакомпания Ryanair не ограничится октябрем и сделает этот маршрут постоянным.