Туризм оживает? В марте Таллиннский аэропорт обслужил в 5 раз больше пассажиров, чем годом ранее

По словам Ээро Пяргмяэ, члена правления Таллиннского аэропорта, март был для аэропорта очень хорошим месяцем. “В марте выросло количество как регулярных рейсов, так и средняя заполняемость рейсов, которая достигла 63%”, — рассказал Пяргмяэ, добавив, что влияние событий в Украине на число пассажиров пока еще не заметно. “В начале марта позитивное влияние на численность пассажиров оказали школьные каникулы, и вступление в силу в конце марта летнего графика полетов. Разумеется, тема Украины находится в центре всех обсуждений на встречах представителей авиации, но влияние этого кризиса на авиасообщение внутри Европы оказалось более скромным, чем первоначально прогнозировалось. Авиафирмы проявляют в отношении лета умеренный оптимизм, и мы по-прежнему можем утверждать, что рейсы в города Европы проходят через безопасные летные коридоры.

Хотя Правительство Республики с 3 апреля отменило обязательное ношение маски, Пяргмяэ подчеркивает, что в аэропорту носить маску все же рекомендуется в ситуациях, когда поддерживать дистанцию невозможно. Также многие авиаперевозчики до сих пор требуют носить маску на борту воздушного судна, поэтому маску в аэропорту все же надо иметь с собой.

В марте состоялись регулярные рейсы в 35 пунктов назначения, кроме того, были выполнены чартерные рейсы в Египет и на Канарские острова. В начале месяца авиакомпания Wizz Air открыла авиасообщение по маршруту Таллинн-Венеция.

Самая большая доля рынка была в марте у Ryanair, услугами которой воспользовались 27% всех пассажиров. Услугами авиакомпании Air Baltic воспользовался 21% пассажиров, далее с показателем 10% следуют Lufthansa и Finnair.

В марте в аэропорту Таллинна было произведено 2972 летные операции, что составляет в среднем 96 приземлений и взлетов в день.

Через региональные аэропорты за март прошло 4128 пассажира.