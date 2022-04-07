Туризм оживает? В марте Таллиннский аэропорт обслужил в 5 раз больше пассажиров, чем годом ранее
В марте Таллиннский аэропорт обслужил 172 424 пассажиров — что в пять раз больше, чем за тот же период 2021 года. Данный показатель составляет 75% от докризисного числа пассажиров.
По словам Ээро Пяргмяэ, члена правления Таллиннского аэропорта, март был для аэропорта очень хорошим месяцем. “В марте выросло количество как регулярных рейсов, так и средняя заполняемость рейсов, которая достигла 63%”, — рассказал Пяргмяэ, добавив, что влияние событий в Украине на число пассажиров пока еще не заметно. “В начале марта позитивное влияние на численность пассажиров оказали школьные каникулы, и вступление в силу в конце марта летнего графика полетов. Разумеется, тема Украины находится в центре всех обсуждений на встречах представителей авиации, но влияние этого кризиса на авиасообщение внутри Европы оказалось более скромным, чем первоначально прогнозировалось. Авиафирмы проявляют в отношении лета умеренный оптимизм, и мы по-прежнему можем утверждать, что рейсы в города Европы проходят через безопасные летные коридоры.
Хотя Правительство Республики с 3 апреля отменило обязательное ношение маски, Пяргмяэ подчеркивает, что в аэропорту носить маску все же рекомендуется в ситуациях, когда поддерживать дистанцию невозможно. Также многие авиаперевозчики до сих пор требуют носить маску на борту воздушного судна, поэтому маску в аэропорту все же надо иметь с собой.
В марте состоялись регулярные рейсы в 35 пунктов назначения, кроме того, были выполнены чартерные рейсы в Египет и на Канарские острова. В начале месяца авиакомпания Wizz Air открыла авиасообщение по маршруту Таллинн-Венеция.
Самая большая доля рынка была в марте у Ryanair, услугами которой воспользовались 27% всех пассажиров. Услугами авиакомпании Air Baltic воспользовался 21% пассажиров, далее с показателем 10% следуют Lufthansa и Finnair.
В марте в аэропорту Таллинна было произведено 2972 летные операции, что составляет в среднем 96 приземлений и взлетов в день.
Через региональные аэропорты за март прошло 4128 пассажира.
В марте через Тартуский аэропорт прошло 208 пассажиров. 28 марта Finnair после двухлетнего перерыва вновь начал совершать полеты на линии Тарту-Хельсинки. Мы надеемся, что маршрут будет пользоваться большим спросом жителей и гостей Тарту.
Летом можно будет увидеть рост пассажиропотока и увеличение количества летных операций и в Пярну, где начнут совершаться полеты по маршруту Пярну-Хельсинки (с 5 мая) и Пярну-Стокгольм (с 25 июня). В марте через Пярнуский аэропорт прошло 125 пассажиров, которые летели на Рухну.
Через аэропорт Курессааре в марте прошло рекордное число пассажиров 2720. Это крупнейший мартовский показатель аэропорта за последние несколько лет. Число пассажиров превысило допандемийный уровень на 42%.
Аэропорт Кярдла обслужил 812 пассажиров, что превышает показатель того же периода прошлого года на 74%. Фирма Transaviabaltika выполняет 12 рейсов в неделю по маршруту Кярдла-Таллинн.
Услугами аэродрома Рухну воспользовались 263 пассажира, кроме Пярну, рейсы совершались и в Курессааре. Число пассажиров выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 16%.