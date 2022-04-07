07.04.2022, 08:52
Российский музей решил переписать мировую историю: Чингисхан был русским, Ярослав Мудрый — муж Богородицы, а латинские языки произошли от пермской азбуки
ФОТО: https://yarmnh.ru/
В Ярославле есть "удивительный" Музей новой хронологии. Удивление возникнет у любого посетителя, кто хоть немного знаком с историей.
Вот несколько “замечательных” открытий музея:
- Настоящее имя Чингисхана, основателя и великого хана Монгольской империи — Георгий Данилович.
- Египетские пирамиды построены из бетона.
- Российский город Ярославль был основан на том месте, где около 1500 года евангельский Иосиф, муж Богородицы — он же Георгий Победоносец, он же бог войны Марс-Арес, он же египетский бог Гор, он же (частично) князь Ярослав Мудрый русских летописей — убил медведя в брачном испытании, сватаясь к русской княжне. Это событие лежит в основе не только истории города Ярославля, но и всей мировой истории.
- В конце XV века русское войско — Орда переправилось через Берингов пролив и колонизировало Северную, а потом и Южную Америку. В те же времена русско-османские флотилии высадились на восточном побережье Южной Америки и основали там высокоразвитые цивилизации майя, инков и ацтеков.
- Согласно русским летописям, Христофор Колумб родился на территории современной Молдовы и был русско-османским адмиралом.
- Латинский алфавит был создан лишь в конце XIV века — начале XV века епископом Русской православной церкви Стефаном Пермским.
- Латинские языки возникли на основе пермской азбуки.