В ЕС становятся бессрочными Covid-сертификаты о вакцинации несовершеннолетних

До сих пор срок действия Covid-сертификатов о вакцинации несовершеннолетних в Эстонии составлял 15 месяцев, но согласно решению Европейской комиссии, которое было одобрено правительством в четверг, срок действия справок о прививках для лиц моложе 18 лет, пересекающих границу в Евросоюзе, становится бессрочным.

В некоторых странах Европы бустерные дозы несовершеннолетним еще не вводят, и в Эстонии эксперты в настоящее время рекомендуют прежде всего бустерные дозы тем молодым людям, у которых более высокий риск тяжелой формы Covid. “Поэтому было необходимо общеевропейское решение, чтобы предотвратить ситуацию, когда молодые люди больше не могут свободно передвигаться из-за того, что их свидетельства устарели”, — пояснил министр здоровья и труда Танель Кийк.