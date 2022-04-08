Жители Таллинна любят ходить в музеи: во второе Музейное воскресенье установлен новый рекорд посещаемости

Инициированная в марте этого года акция “Музейное воскресенье” предлагает возможность каждое первое воскресенье месяца бесплатно посещать городские музеи. Интерес к акции и в этот раз был очень высок — все учреждения посетило в несколько раз больше человек, нежели обычно, а общее число посетителей было даже выше, чем в прошлое Музейное воскресенье.

“Горожане приняли музейные воскресенья даже лучше, чем ожидалось, это подтверждают количество посещений и отзывы людей, — сказал вице-мэр Таллинна Каарел Оя. — Также радует, что после введения этой инициативы повседневная деятельность музеев и интересные выставки привлекли внимание, их обсуждают и посетителей даже в обычные дни стало больше, чем прежде”.

В общей сложности 3 апреля филиалы Таллиннского городского музея посетили 5738 человек, из них в башню Кик-ин-де-Кёк пришли 2462 человек, в Музей городского быта — 746, в Музей фотографии — 685, в Детский музей Мийа-Милла — 616, в Каламаяский музей — 385, в Таллиннский русский музей — 423, в Дом Петра I — 421 посетитель. Музеи литературного центра в это воскресенье посетили 327 человек, среди них 125 посетили музей Таммсааре, 136 — музей Вильде, комнату Унта — 66 человек. Подключившийся во второе Музейное воскресенье посетительский центр Таллиннского певческого поля посетили чуть более 300 человек.

Поскольку первое воскресенье мая совпадает с государственным праздником, следующее Таллиннское музейное воскресенье состоится 15 мая — в День Таллинна. В этот день будут предложены специальные программы.

Подробнее об участвующих в акции музеях можно узнать на странице https://www.tallinn.ee/rus/muzei/