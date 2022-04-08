Как немецкие зоопарки помогают украинским коллегам пережить войну

По ее словам, украинские зоопарки присылают списки конкретных товаров и продуктов, запасы которых у них подходят к концу, и берлинские коллеги приобретают все то, что необходимо — различные корма для птиц и животных, продукты питания для персонала, а затем отправляют этот гуманитарный груз в Украину. Одновременно берлинские зоопарки запустили акцию по сбору пожертвований, объявив о ней в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, Twitter, а также в прессе. И результат не заставил себя ждать.

“С тех пор, как обстановка на украинско-российской границе стала накаляться, мы с нашими украинскими коллегами буквально каждый день на связи — пишем друг другу по Whatsapp, по электронной почте, общаемся по телефону. Ну, а когда российская армия вторглась в Украину, и зоопарки страны оказались в чрезвычайной ситуации, стало ясно: нужно срочно оказывать помощь”, — рассказывает официальный представитель Зоологического сада Берлина Катарина Мария Шперлинг.

В среду, 6 апреля, они отправили туда и третью по счету крупную партию гуманитарных грузов весом около 22 тонн — специальные корма для фламинго, зебр, носорогов, жирафов, других животных и птиц, ветеринарные материалы, а также предметы первой необходимости для персонала, такие как налобные фонари, батарейки и продукты питания. На сей раз они направляются в зоопарки Киева, Черкасс и зоопарка “Парк XII месяцев” в поселке Демидов неподалеку от украинской столицы. Две предыдущие партии грузов были распределены между зоопарками по всей Украине.

Ни один немецкий зоопарк , ни одна немецкая организация защиты животных не остались в стороне от беды, постигшей из-за развязанной Россией войны украинские зоопарки — собирают для них пожертвования, отправляют гуманитарную помощь, предоставляют жилье оказавшимся в эвакуации коллегам и членам их семей. Так, свыше 320 000 евро пожертвований уже собрано для зоопарков в Киеве, Харькове, Одессе, других городах Украины берлинскими зоопарками — Зоологическим садом Берлина (Zoologischer Garten Berlin) и Берлинским зоопарком (Tierpark Berlin).

“На территории наших зоопарков есть квартиры, предназначенные для гостей — приезжающих к нам по обмену опытом или для участия в общих проектах коллег и ученых. В одной из таких квартир, например, мы недавно поселили мать и дочь, обе работают смотрительницами в одном зоопарке — их имен я называть не буду. Нам позвонили из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов и попросили их приютить. Женщины очень устали, ведь у них за плечами длинный и мучительный путь, и не уставали благодарить нас за гостеприимство. Жаль только, что ни немецким, ни английским они не владеют, и нам приходится общаться через голосового онлайн-переводчика”, — говорит Катарина Мария Шперлинг.

Некоторые немецкие зоопарки не только оказывают украинским коллегам гуманитарную и финансовую помощь, но и по возможности предоставляют жилье находящимся в эвакуации сотрудникам украинских зоопарков и их родным. Берлинские зоопарки тоже поселили у себя несколько таких семей.

При этом пресс-секретарь берлинского зоопарка делает акцент на том, что все подробности, связанные с транспортировкой гуманитарной помощи в Украину, держатся в строжайшей тайне. Ни график движения грузовых поездов, ни конкретный маршрут их следования, ни даже информация о возможных инцидентах в пути не разглашаются.

“Мы ведь не логистическая компания и на старте этого проекта не слишком понимали, как все должно функционировать с доставкой. Начали с того, что освободили для складирования закупаемых в огромных количествах товаров большой зал. А потом на помощь пришел основной немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn, который запустил так называемый “железнодорожный мост”, организовав логистическую сеть из автомобильной и железнодорожной составляющих для доставки гуманитарных грузов в Украину — причем бесплатно. То есть Deutsche Bahn присылает к нам фуры, груз загружается в контейнеры, и они потом доставляются к грузовому поезду и транспортируются на нем в Польшу, а затем в Украину”, — поясняет Шперлинг.

“В кратчайшие сроки мы собрали огромную сумму денег — свыше 320 000 евро. Вы не представляете, как много людей по всему миру откликнулись на наш призыв о помощи украинским зоопаркам! Деньги перечисляют жители самых разных стран — не только из европейских, но и из Японии, Канады, Австралии. Причем есть люди, которые не ограничиваются разовым взносом, а вторично переводят деньги какое-то время спустя ”, — подчеркивает Катарина Мария Шперлинг.

По ее словам, они и впредь намерены помогать украинским коллегам — и не будут прекращать это делать все время, пока те нуждаются в поддержке. Зоопарки Украины очень тронуты тем, что их не бросают в беде.

Николаевский зоопарк закрыт, но билеты продаются

В музее крупнейшего, а также одного из лучших и старейших в Украине Николаевского зоопарка, история которого восходит к 1901 году, появились новые экспонаты — ракеты, упавшие на его территорию во время обстрелов российской армии. Люди и животные не пострадали, но директор зоопарка Владимир Топчий, который трудится здесь уже 44 года, опасается за жизнь своих подопечных — ведь неизвестно, что будет дальше.



“На территорию нашего зоопарка в разное время упали уже пять реактивных ракет — и “Град”, и “Смерч”, и запрещенные международной конвенцией кассетные ракеты. Мы все это сохраняем — как доказательства, подтверждающие самую настоящую фашистскую агрессию. В Николаевском зоопарке насчитывается около 4000 животных. Почти половина из примерно 400 представленных тут видов занесена в международную Красную книгу — как виды, которым грозит исчезновение. И мы очень волнуемся за них”, — признается Владимир Топчий.

Конечно, он хотел бы эвакуировать животных в безопасное место. Но, по его словам, для этого не хватает машин. К тому же, ведущие на запад дороги забиты транспортом, а простаивание в пробках чревато тем, что жирафы, слоны и бегемоты просто погибнут от холода. Несмотря на тяжелую обстановку, большинство животных в порядке. Очень важно то, что корма хватает, и все питомцы сыты — благодаря помощи, которая поступает из-за рубежа.

“Нам очень большую помощь оказывают коллеги из Германии, Польши, Чехии — присылают корма для животных, переводят деньги, постоянно звонят, связываются с нами через Facebook, переживают за нас. Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов перечислила нам 10 тысяч евро”, — перечисляет Владимир Топчий.