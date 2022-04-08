По маршруту будущего Глинтового парка пройдут походы
Таллинн собирается создать на глинтовом плато на границе районов Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита парк протяженностью около 9 км. В четверг, 21 апреля, в 18 часов и в субботу, 30 апреля, в 14 часов всех желающих приглашают в поход по местам будущего Глинтового парка для знакомства с природой этой местности. Регистрация уже открыта.
“Город планирует создать Глинтовый парк в качестве привлекательного места для проведения досуга как для жителей города, так и для туристов. Однако самой большой ценностью этого района является природная среда, которую при создании парка планируется максимально сберечь, — сказал вице-мэр Владимир Свет, добавив, что любители природы смогут найти здесь немало нового. — Например, находящийся частично под защитой глинт Маарьямяэ, на котором произрастает несколько редких видов растений. Или лес, растущий под глинтом, настолько густой, что его можно назвать северными джунглями. Также интерес представляет то, как природа приняла изменения, привнесенные человеком, превратив их в среду обитания. Приглашаю всех ознакомиться с территорией глинта”.
Территория будущего Глинтового парка начинается от Тартуского шоссе и продолжается до моста Палласти через улицу Ласнамяэ, а затем по краю улицы Валге к Нарвскому шоссе. Основную часть Глинтового парка образует глинт Сухкрумяэ, начинающийся от улицы Мяэ. Далее маршрут будущего парка проходит по склону у Нарвского шоссе и завершается в долине реки Пирита. Протяженность похода составит 4 километра, а его продолжительность — примерно 2,5 часа.
Руководить походами будут Маргит Сальмар и Олег Цымбаревич.
Участие в походах бесплатное, но по предварительной регистрации на странице:
tallinn.ee/keskkond/Oppematkad-looduses (на эстонском) или tallinn.ee/Uchebnye-pohody-i-ekskursii (на русском языке).