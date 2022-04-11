Обман или маркетинговый ход? Бюджетные авиакомпании все чаще предлагают рейсы в аэропорты, расположенные в самых странных местах

Покупаю билеты таких авиакомпаний, как Ryanair, Wizz Air и easyJet, люди часто не задумываются о возможных дополнительных расходах на транспорт из аэропорта до места назначения. Часто стоимость авиабилетов отодвигает на второй план расположение самого аэропорта. Хотя на поверку выходит, что добраться от воздушной гавани до города иногда даже дороже, чем купить авиабилет. Рассказываем о нескольких таких направлениях, куда летают бюджетные авиакомпании, а также об аэропортах, которые находятся не совсем в тех местах, что можно увидеть на ярких рекламных плакатах.