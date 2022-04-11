Новости
11.04.2022, 07:00

Обман или маркетинговый ход? Бюджетные авиакомпании все чаще предлагают рейсы в аэропорты, расположенные в самых странных местах

 
Lutoni lennujaamast Londonisse jõudmine võib kuni kaks tundi aega võtta
Lutoni lennujaamast Londonisse jõudmine võib kuni kaks tundi aega võtta
ФОТО: Shutterstock
Летая рейсами бюджетных авиакомпаний, можно сэкономить деньги. По крайней мере, если соблюдать определенные ограничения: взять разрешенного размера багаж, пройти онлайн-регистрацию и положиться на автоматический выбор места в самолете. В этом случае билеты действительно могут дешево обойтись. Однако это вовсе не гарантирует, что пассажиру удастся избежать дополнительных расходов.

Покупаю билеты таких авиакомпаний, как RyanairWizz Air и easyJet, люди часто не задумываются о возможных дополнительных расходах на транспорт из аэропорта до места назначения. Часто стоимость авиабилетов отодвигает на второй план расположение самого аэропорта. Хотя на поверку выходит, что добраться от воздушной гавани до города иногда даже дороже, чем купить авиабилет. Рассказываем о нескольких таких направлениях, куда летают бюджетные авиакомпании, а также об аэропортах, которые находятся не совсем в тех местах, что можно увидеть на ярких рекламных плакатах.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии