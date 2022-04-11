11.04.2022, 07:00
Обман или маркетинговый ход? Бюджетные авиакомпании все чаще предлагают рейсы в аэропорты, расположенные в самых странных местах
ФОТО: Shutterstock
Летая рейсами бюджетных авиакомпаний, можно сэкономить деньги. По крайней мере, если соблюдать определенные ограничения: взять разрешенного размера багаж, пройти онлайн-регистрацию и положиться на автоматический выбор места в самолете. В этом случае билеты действительно могут дешево обойтись. Однако это вовсе не гарантирует, что пассажиру удастся избежать дополнительных расходов.