Аэропорт Риги развивает цифровые услуги: лучшие цены теперь доступны в интернет-магазине

Новый интернет-магазин доступен на сайте аэропорта (www.riga-airport.com), а его главным преимуществом являются доступные цены и удобство: пассажиры могут приобрести услуги онлайн в удобное для них время перед путешествием, тем самым снижая стресс, который часто предшествует прибытию в аэропорт, и позволяя им в полной мере насладиться началом своего путешествия.

Для пассажиров, желающих во время поездки оставить свой автомобиль на одной из долгосрочных парковок аэропорта P3 и P4, новый интернет-магазин позволяет заранее приобрести парковочное место. Цена в день начинается от 4,99 евро, а интернет-магазин предлагает динамическую цену, которая зависит от загруженности парковки на момент приобретения услуги. Кроме того, покупка парковочного места через онлайн всегда будет дешевле, чем на месте.

Обратите внимание, что автостоянки аэропорта Рига расположены ближе всего к терминалу вылета. Пешком терминал находится всего в 7 минутах от самой дальней парковки, P4. Чтобы легче добраться до/от парковок, пассажиры также могут воспользоваться бесплатным трансфером. Быстрая зарядка постоянным током мощностью 50 кВт для электромобилей доступна на парковке P3. Как и раньше, вы можете оплатить парковку в автоматах наличными или с помощью платежной карты, а также через приложение Mobilly и Mobilly Automatic.

Цена для одного человека в бизнес-зале Primeclass в интернет-магазине составляет 35 евро, а при покупке в аэропорту эта услуга стоит 45 евро. В главном зале бизнес-зала вы можете насладиться разнообразными блюдами и напитками в непринужденной обстановке, а также прекрасным видом на аэродром. Также включены такие услуги, как душ с полотенцами и туалетными принадлежностями, сейф для багажа и пользование конференц-залом.