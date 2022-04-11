Аэропорт Риги развивает цифровые услуги: лучшие цены теперь доступны в интернет-магазине
Новый интернет-магазин доступен на сайте аэропорта (www.riga-airport.com), а его главным преимуществом являются доступные цены и удобство: пассажиры могут приобрести услуги онлайн в удобное для них время перед путешествием, тем самым снижая стресс, который часто предшествует прибытию в аэропорт, и позволяя им в полной мере насладиться началом своего путешествия.
Для пассажиров, желающих во время поездки оставить свой автомобиль на одной из долгосрочных парковок аэропорта P3 и P4, новый интернет-магазин позволяет заранее приобрести парковочное место. Цена в день начинается от 4,99 евро, а интернет-магазин предлагает динамическую цену, которая зависит от загруженности парковки на момент приобретения услуги. Кроме того, покупка парковочного места через онлайн всегда будет дешевле, чем на месте.
Обратите внимание, что автостоянки аэропорта Рига расположены ближе всего к терминалу вылета. Пешком терминал находится всего в 7 минутах от самой дальней парковки, P4. Чтобы легче добраться до/от парковок, пассажиры также могут воспользоваться бесплатным трансфером. Быстрая зарядка постоянным током мощностью 50 кВт для электромобилей доступна на парковке P3. Как и раньше, вы можете оплатить парковку в автоматах наличными или с помощью платежной карты, а также через приложение Mobilly и Mobilly Automatic.
Цена для одного человека в бизнес-зале Primeclass в интернет-магазине составляет 35 евро, а при покупке в аэропорту эта услуга стоит 45 евро. В главном зале бизнес-зала вы можете насладиться разнообразными блюдами и напитками в непринужденной обстановке, а также прекрасным видом на аэродром. Также включены такие услуги, как душ с полотенцами и туалетными принадлежностями, сейф для багажа и пользование конференц-залом.
Бизнес-зал Primeclass расположен в шенгенской зоне сектора вылета, по пути в сектор вылета С, и принимает посетителей ежедневно с 6:00 до 23:30. Услуга доступна для всех вылетающих пассажиров, а также для тех, кто следует через Ригу транзитом. Транзитные пассажиры, путешествующие из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны иметь действующую шенгенскую визу.
Новый интернет-магазин также предлагает услугу RIX Fast Track, или услугу быстрого досмотра. Эта услуга особенно полезна при путешествии с детьми. Для детей до 12 лет эта услуга бесплатна, если они путешествуют с человеком, который уже приобрел эту услугу. Купон RIX Fast Track действителен как в печатном, так и в электронном виде в течение 12 месяцев с даты покупки. Купон может быть использован один раз и действителен только вместе с посадочным талоном. RIX Fast Track также можно приобрести в автоматах самообслуживания в зале регистрации аэропорта за 10 евро, независимо от места покупки.
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Аэропорт “Rīga” — быстро развивающийся авиационный узел в Северной Европе, соединяющий страны Балтии с деловыми центрами Европы и популярными местами отдыха. Осознавая свою роль и ответственность в экономике Латвии, аэропорт “Rīga” развивает устойчивые услуги и инфраструктуру, заботясь о своих работниках и окружающей среде и идя в ногу с обществом и местными жителями. Присоединившись к инициативе Net Zero 2050, аэропорт “Rīga” обязуется достичь климатической нейтральности к 2050 году.