До конца 2022 года линию Таллинн – Стокгольм будет обслуживать только одно судно Tallink

Судно компании Victoria I, которое должно было присоединиться к Baltic Queen на линии Таллинн — Стокгольм с начала июня этого года, в настоящее время останется пришвартованным в Таллиннском порту после того, как 21 апреля завершит замещение Silja Europa на линии Таллинн — Хельсинки.

Комментируя принятое решение, председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене сказал:

“Ни одно из решений, связанных с изменениями в графике движения судов и на линии не даётся легко, так как они влияют на планы поездок наших клиентов, и решение использовать на линии Таллинн — Стокгольм только одно судно до конца этого года было одним из таких трудных решений. Однако, проведя оценку рентабельности эксплуатации маршрута двумя судами в сегодняшних условиях повышения цен и изменившейся геополитической ситуации, стало ясно, что в настоящее время это невозможно.

На данный момент мы продолжим обслуживать популярный маршрут одним судном, Baltic Queen, продолжив искать иное применение для нашего судна Victoria I до конца этого года.

Мы приносим свои извинения всем клиентам, на которых повлияло это решение, и предложим им вместо этого возможность путешествовать на Baltic Queen или других наших маршрутах и судах.

Поскольку отправления Baltic Queen осуществляются через день, это даёт нашим клиентам прекрасную возможность провести несколько ночей в нашем недавно отреставрированном великолепном отеле Tallink City, подольше наслаждаясь красотами Таллинна”.

Tallink при первой возможности свяжется со всеми клиентами, затронутыми этим решением, предложив альтернативные варианты поездок, подарочные ваучеры или возврат средств.