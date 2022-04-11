Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в черный список

Комитет по безопасности полетов Евросоюза внес 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещены или ограничены полеты в пределах ЕС, поскольку эти перевозчики не соответствуют международным стандартам безопасности.

Перевозчиков из РФ внесли в список в связи с принятым в марте законом, который позволил российским авиакомпаниям регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге, и выдавать таким самолетам отечественные сертификаты летной годности, пишет Meduza.

Представители европейского регулятора подчеркнули, что это решение “не является очередной санкцией против России” и вынесено исключительно на основе технических регламентов и соображений безопасности. “Мы не смешиваем безопасность с политикой”, — подчеркивается в заявлении.

Авиакомпаниям из черного списка запрещено летать в европейском небе.