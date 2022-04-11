11.04.2022, 18:26
Надо меньше пить! В Таллиннском аэропорту c рейса сняли двух пьяных пассажиров
ФОТО: Photo by Gary Meulemans on Unsplash
По сообщениям Пыхьяской префектуры, 9 апреля двум гражданам Эстонии было отказано в путешествии.
В минувшую субботу, 9 апреля, на борту вылетающего из Таллиннского аэропорта самолета оказались два пьяных пассажира: мужчина 1985 года рождения и женщина 1953 года рождения. Особенно тяжелая степень алкогольного опьянения наблюдалась у женщины, вследствие чего капитан самолета отказал обоим в продолжении полета. Их вывели из самолета, проверили документы и отвели к стоянке такси, чтобы они смогли вернуться домой.