Надо меньше пить! В Таллиннском аэропорту c рейса сняли двух пьяных пассажиров

В минувшую субботу, 9 апреля, на борту вылетающего из Таллиннского аэропорта самолета оказались два пьяных пассажира: мужчина 1985 года рождения и женщина 1953 года рождения. Особенно тяжелая степень алкогольного опьянения наблюдалась у женщины, вследствие чего капитан самолета отказал обоим в продолжении полета. Их вывели из самолета, проверили документы и отвели к стоянке такси, чтобы они смогли вернуться домой.