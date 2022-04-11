Из-за санкций приостановлена деятельность крупнейшего балтийского туроператора. Клиентов, оставшихся без поездок, просят набраться терпения

Департамент защиты прав потребителей Латвии сообщает, что если потребитель приобрел у турагента-посредника поездку, организатором которой являлся TT Baltics, но поездка была отменена, то турагент обязан вернуть туристу часть суммы (включая комиссию), которая не была переведена на счет TT Baltics.

Чтобы вернуть деньги от туроператора, нужно подать заявление о возврате платежей, произведенных путешественником (или сделанных от его имени).

В заявлении необходимо указать:

имя путешественника;

контактную информацию путешественника (номер телефона, e-mail для связи, адрес);

дату и номер договора;

наименование и регистрационный номер туроператора и турагента;

информацию о произведенных платежах (дата, плательщик, сумма);

сумму частично возмещенных денег (от турагента);

общую сумму непогашенных денежных средств;

номер расчетного счета для возврата денег.

К заявлению должны быть приложены подтверждающие документы для произведенных платежей (копия счета, квитанция об оплате или платежное поручение, заверенное банком). Заявление (подписанное электронной подписью) должно быть отправлено на электронную почту riga@fstravel.eu или подписано от руки по почте по юридическому адресу "TT Baltics" SIA Vienibas gatve 109, Riga, LV-1058.

Латвийский Департамент защиты прав потребителей просит клиентов турфирмы проявить терпение в связи со сложной ситуацией, так как для возврата средств из замороженных средств TT Baltics SIA требуется разрешение Латвийской комиссии рынка финансов и капитала. Таким образом, процесс возврата денег может растянуться и занять более 14 дней.

Если TT Baltics отказывается возмещать расходы или возникнет другой спор, то эстонские потребители могут подать запрос через Центр защиты прав потребителей ЕС. Если спора с компанией нет, заявление подавать не нужно.