Отпуск на литовском взморье подорожает: цены увеличатся значительно

“Мы увеличили цену на 10-15%, все дорожает, поэтому автоматически дорожают и услуги. Все связано. Мы дороже платим за электричество, за газ, за отопление. Зимой заполненность — 10-20%, надо продержаться”, — сказал Delfi Артурас из Паланги.

Предприниматели поделились с Delfi другой проблемой: война в Украине действует на планы иностранцев, которые раньше отдыхали в странах Балтии.

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что цены в Паланге неизбежно вырастут.

“Инфляция большая, и цены из-за этого будут расти и растут космически — это однозначно. Уже сейчас в холодный сезон расходы на энергетику для гостиниц и кафе страшно выросли. Прогноз такой — рост будет в пределах 10-15%”, — сказала она.

“Цены на услуги, продукты, энергоресурсы, зарплаты — все увеличилось”, — напомнила Валайтене.

Представитель турагентства West Express Лаура Шепетене сказала, что все зависит от уровня комфорта.

“Будут и те, кто найдет койку за 10 евро, будут и те, кому нужны качественные услуги, удобная постель, хорошая еда, ни будут готовы платить несколько сотен за ночь. В среднем выходные на двоих будут стоит в Паланге 100 евро, в Ниде 150 — это только проживание”, — сказала Шепетене.

Представитель Нидского центра культуры и туристической информации Agila Эдита Лубицкайте заметила, что в Ниде цены точно вырастут.

“В частном секторе 2-комнатную квартиру можно снять за 100-150 евро. Например, семья из 4 человек может провести выходные в Ниде в июле или августе за 350-820 евро, в доме отдыха — 280-390 евро. Два человека могут в выходные остановиться в гостинице за 320-560 евро, в доме отдыха за 140-240 евро”, — сказала Лубицкайте.

По ее словам, ужин в ресторане будет стоить 19 евро на человека, специализированный ужин-дегустация — 50 евро. Стандартный завтрак стоит около 10 евро на человека.

Час прогулки на судне по заливу — 10 евро, а 5 ч. поездка на другой берег залива — 30 евро.