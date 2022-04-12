Самые сильные фотографии года: победители World Press Photo

В четверг, 7 апреля, стали известны победители глобального конкурса World Press Photo 2022 года. Все фотографии были сделаны в 2021 году и в течение последних лет — в случае с долгосрочными проектами, пишет Deutsche Welle.

В категории “фотография года” победила работа фотографа Эмбер Бракен. Красные одеяния, развевающиеся на деревянных крестах вдоль дороги, в память о детях, которые умерли в бывшей резидентской школе для детей индейцев в канадской провинции Британская Колумбия. В мае 2021 года там были обнаружено безымянное место захоронения 215 детей в городе Камлупс на территории бывшего интерната Kamloops Residential School, который существовал с 1890 по 1978 год и был своего рода лагерем для перевоспитания представителей коренных народов. Этот кадр жюри конкурса отметило как “тихий момент глобального признания истории колонизации, не только в Канаде, но и по всему миру”.

Другие истории, получившие престижную награду



В категории “история года” в конкурсе World Press Photo победили работы фотографа из Австралии. Мэтью Эбботт документирует разрушительные лесные пожары в Австралии, вызванные рекордными температурами, засухой и сильным ветром. В своих работах он привлекает внимение к опыту австралийских аборигенов, которые на протяжении десятков тысяч лет занимались так называемым культурным выжиганием. Они систематически использовали огонь для расчистки подлеска и создания зон, комфортных для проживания небольших животных, которыми питались люди. В то же время такая практика могла уменьшать риски возникновения крупных лесных пожаров. Поэтому серия работ фотографа из Сиднея носит название “Спасая лес огнем”.





