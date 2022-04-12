ПРЯМОЙ ЭФИР | Подглядываем за гнездом белых аистов в Латвии

В прошлом году в прямом эфире можно было наблюдать как за радостными, так и за грустными событиями из жизни пары белых аистов Фазы и Вольта — от первого снесенного яйца и вылупления птенцов до нападения соперницы, которая выбросила как первое яйцо, так и впоследствии всех пятерых птенцов аистов. “Эпизоды из жизни аистов, которые мы могли видеть в прошлом году в прямом эфире, нам, людям, иногда напоминали насыщенный страстями сериал. Но все, что мы видели, было прямой трансляцией повседневной жизни аистов и нормальными природными процессами. Приятно, что этот проект в прошлом году открыл много нового об аистах как простым наблюдателям, так и орнитологам. Социологические опросы, проведенные нами во второй половине прошлого года, также позволили заключить, что интерес людей принимать этих птиц в своих сельских домах, обустраивая им место для гнезда, усилился. Несмотря на то, что мы привыкли видеть гнезда аистов на воздушных электролиниях, это далеко не самое безопасное решение ни для самой птицы, ни для окрестных жителей, поэтому мы призываем рассмотреть возможность создавать новые места гнездования за пределами электролиний. Мы продолжим следить за жизнью аистов крупным планом и в этом году, и, возможно, снова станем свидетелями ранее незамеченных привычек птиц или просто трогательных, а может быть, и наоборот, ужасающих событий”, — отметил исполнительный директор Sadales tīkls Сандис Янсонс.