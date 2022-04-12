12.04.2022, 09:50
Чехия сняла все ограничения на въезд
ФОТО: Photo by Kelsey Curtis on Unsplash
Хорошие новости! Если вы собрались в Чехию, то теперь для въезда в эту страну ну нужны ни тесты, ни сертификаты о вакцинации. И, конечно же, ни о каком карантине по прибытии и речи уже не идет.
Ограничения сняли для путешественников из всех стран. Таким образом Чехия вернулась в доковидным временам, когда для въезда в республику не требовались никакие медицинские справки или тесты.
Новые правила действуют с 9 апреля.