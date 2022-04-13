Египет запустил электронную форму декларации здоровья пассажиров

"После заполнения необходимой информации, в том числе контактных и личных данных, а также номера рейса, пассажирам на указанную электронную почту придет QR-код", — пишет издание.

QR-код можно сохранить на телефоне или распечатать. Его необходимо предъявить представителям авиакомпании перед выходом на посадку на рейс в Египет, а также по прибытии в страну. Также в Египте все еще принимается бумажная декларация о состоянии здоровья.

Портал разработан Минздравом АРЕ. Регистрация предоставляется на трех языках: английском, арабском и русском, однако в настоящее время у сайта корректно работает только англоязычная версия.

Как сообщает Мubasher, авиакомпания EgyptAir также призвала пассажиров, прибывающих из-за границы, зарегистрироваться на портале visitegypt.gov.eg и получить QR-код для ускорения прохождения санитарного контроля.