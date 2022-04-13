В 2024 году в стратосферу отправится первый космический воздушный шар с туристами

Космический шар поднимает вверх капсулу Neptune, в которой есть все удобства: глубокие сиденья, приятная атмосфера с приглушенным освещением и панорамные окна. В кабине также имеется бар с напитками и можно подключиться к Wi-Fi, рассказывает "Моя Планета".

Воздушный шар будет подниматься на высоту 30 километров. Отсюда можно рассмотреть и Землю, и черный космос. Летательный аппарат планируют запускать с конца 2024 года из Космического центра Кеннеди во Флориде. Сейчас уже продано более 600 билетов, стоимость каждого — $125 000.

Специальной подготовки для полета пассажирам не потребуется. Шар поднимается ввысь с комфортной скорость 19 км/ч. Весь полет будет занимать около шести часов. Space Perspective планирует совершить 25 рейсов в первый год, и все места уже забронированы.