Самые дорогие для жизни страны мира: Эстония вошла в топ 50. А что наши соседи?

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как средняя стоимость потребительской корзины, стоимость посещения ресторанов, стоимость съемного жилья и уровень покупательской способности. За точку отсчета индекса взяты показатели Нью-Йорка, принимаемые за 100%.

Лидером рейтинга являются Бермудские острова, проживание на которых почти в полтора раза дороже, чем в Нью-Йорке.

На втором месте — Швейцария, где дороговизна жизни на 23,35% выше, чем в Нью-Йорке. Третье место — у Норвегии, где средняя дороговизна жизни на 0,9% выше, чем в Нью-Йорке.

Далее следуют Исландия, Барбадос и остров Джерси, где дороговизна жизни на 6%-8% ниже, чем в Нью-Йорке. Израиль занимает седьмую строчку рейтинга. По оценке Numbeo, дороговизна жизни в стране на 12% ниже, чем в Нью-Йорке.

Замыкают десятку самых дорогих для проживания стран Дания, Багамские острова и Сингапур.

Финляндия занимает в рейтинге 21 место. Эстония — 47 место, Латвия — 61 место, Литва — 69 место. В России жизнь на 65% дешевле, чем в Нью-Йорке, что помещает страну на 101-е место.

В рейтинге дороговизны аренды жилья первое место также занимают Бермудские острова. Далее следуют Гонконг, Сингапур и остров Джерси. Эстония находится на 48 месте.

В рейтинге самых дорогих продуктовых корзин лидируют Бермуды, Швейцария и Норвегия. Эстония — 64.

Эти же три страны занимают верхние строчки в рейтинге стоимости питания в ресторанах. Эстония — 34.

В рейтинге стран с самой высокой покупательской способностью лидируют Швейцария, США и Австралия, тогда как Эстония занимает только 37-ю строчку.