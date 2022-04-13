13.04.2022, 14:55
ФОТО | Сезон открыт! Сегодня в Таллинн прибыл первый в этом году круизный лайнер
Foto: Ilmar Saabas
Сегодня, 13 апреля, в Таллиннском порту был открыт круизный сезон. В 13:00 в эстонскую столицу прибыл круизный лайнер “Hamburg” с 324 пассажирами на борту (подавляющее большинство — граждане Германии). Судно пробудет в Таллинне до 23:30.
Во время экскурсий, организованных туристической компанией “Estonian Holidays”, пассажиры круизного лайнера познакомятся со Старым городом Таллинна, а в рамках панорамных туров посетят Кадриорг, Пирита и другие достопримечательности столицы Эстонии. Наверняка среди пассажиров круиза есть и те, кто отправится исследовать Таллинн самостоятельно.
Вот как выглядит круизный лайнер, прибывший сегодня в Таллиннский порт:
Более подробную информацию как о круизном лайнере, так и самом круизе можно найти ЗДЕСЬ.