ФОТО | Сезон открыт! Сегодня в Таллинн прибыл первый в этом году круизный лайнер

Во время экскурсий, организованных туристической компанией “Estonian Holidays”, пассажиры круизного лайнера познакомятся со Старым городом Таллинна, а в рамках панорамных туров посетят Кадриорг, Пирита и другие достопримечательности столицы Эстонии. Наверняка среди пассажиров круиза есть и те, кто отправится исследовать Таллинн самостоятельно.

Вот как выглядит круизный лайнер, прибывший сегодня в Таллиннский порт:

Более подробную информацию как о круизном лайнере, так и самом круизе можно найти ЗДЕСЬ.