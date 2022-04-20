Казаки — это русские или украинцы? “Не исключено, что среди них были и эстонцы”

На протяжении последних 30 лет в Украине популяризировалось мнение, что именно казачество с древних времен было основой украинской государственности. Но и в России за три последних десятилетия очень многие стали искать в своих родословных связи с казачеством, гордясь при этом своей идентичностью и происхождением. В результате, если еще в 1990-ых годах казаками в России считали себя чуть более 100 000 человек, то на данный момент их уже насчитывается свыше 7 миллионов. Есть, конечно же, и те, кто над этим откровенно посмеивается и называет таких “казаков” никак иначе, как ряжеными.

С исконными же казаками дело обстоит намного сложнее. Казачество не означало какого-то отдельного, особого народа. Изначально казаками стали называть вольных кочевников, охотников и “искателей приключений”, проживавших с семьями на приграничных степных территориях.