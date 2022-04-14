"Золотые" билеты: поездка из Хельсинки в Таллинн в ближайшие дни обойдется в кругленькую сумму

В преддверии праздников поездка из Финляндии в Эстонию станет не просто дорогой, а “золотой”.

Например, вчера вечером, 13 апреля, за проезд двух пассажиров с машиной на пароме из Хельсинки в Таллинн нужно было заплатить около 465 евро.

Сегодня вечером, 14 апреля, билеты на паромы Megastar или Star обойдутся 2 пассажирам с машиной в 415 евро. Если выбрать отправление парома их Хельсинки в 22:30, то нужно заплатить 357 евро.

В воскресенье стоимость билетов из Хельсинки в Таллинн уже ниже — чуть менее 200 евро.

14.04 Отправления по маршруту Хельсинки-Таллинн и стоимость билетов





По словам директора по продажам Tallink Group Марины Йыги, на данный момент наблюдается необычайный спрос на поездки. Обусловлен он как приближающимися пасхальными праздниками, так и продолжающимся техническим обслуживанием парома Star. “Мы предвидели повышенный спрос на данной линии, поэтому увеличили продуктивность на маршруте Таллинн-Хельсинки за счет дополнительных рейсов парома Victoria I, который уже с прошлого четверга, 7 апреля, обслуживает паромную линию Таллинн-Хельсинки”, — добавила Йыги.

Мария Йыги подтвердила, что на данный момент на самые популярные по времени отправления рейсы осталось всего лишь пару свободных мест для автомобилей. Это, в свою очередь, означает, что цена будет выше обычного. Для пассажиров без машины билеты доступны в любое время отправления парома.

“Что касается стоимости билета, важно помнить, что цена зависит от многих аспектов, в том числе от дня и времени отправления, типа билета, времени бронирования — был ли билет куплен заранее или его приобрели в последний момент. Другими словами, раннее планирование поездки и покупка билета, безусловно, даст пассажиру преимущество в цене билета на паром”, — добавила Йыги.