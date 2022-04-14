В Коста-Рике нашли таинственные каменные шары

Мексиканские и костариканские археологи обнаружили на территории Коста-Рики древние каменные шары, сообщает "Моя Планета" со ссылкой на Heritage Daily.

Загадочные шары идеальной формы нашли на небольшом острове Исла-дель-Каньо и в дельте реки Диквис. И это уже не первые такие находки.

Каменные шары из в устья реки Диквис состоят из габбро, известняка либо песчаника. Их размеры разнятся от нескольких сантиметров в поперечнике до двух метров. Самые крупные петросферы весят 16 тонн. Первые шары были обнаружены в 1930-х годах. Всего за последующие годы ученые раскопали более 300 таких валунов.

Культура Диквис возникла в долине реки Рио-Гранде-де-Терраба примерно в 800 годах до нашей эры. Многие местные поселения превратились в большие сообщества вокруг земель реки Терраба и ее основных притоков. Жители строили большие здания, используя валуны с закругленными краями, а также мощеные площади, места захоронения.

В пик культурного развития ремесленники Диквиса создавали сложные изделия из керамики, кости и золота, а также сооружали каменные сферы в особо значимых зонах. Шары ставили рядами на общественных площадях или вдоль подходов к жилищам правящей элиты или вождей. Есть версия, что камни символизируют небесные светила. По другой версии, шары созданы не человеком, а природой — в результате воздействия воды.

Сейчас археологи выкопали шесть новых петросфер. После исследования их перезахоронили в слоях геотекстиля, гравия и песка.