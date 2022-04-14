Крупнейший украинский туроператор Join UP! начинает работу в Эстонии
Join UP! — мультипрофильный туроператор, в портфеле которого более 50 стран. Карта предложений для путешествий включает как хорошо известные курорты в Турции, Египте и Греции, так и абсолютно новые для балтийского рынка европейские и экзотические направления. Так в зимнем сезоне 2022/2023 года туроператор планирует расширить географию полетов, включив в нее Шри-Ланку и Занзибар, указывая, что это позитивно скажется на общем развитии рынка туристических услуг в Балтии. Туроператор будет работать также на рынках Латвии и Литвы.
“Я очень рад, что представляю не только первого украинского туроператора на нашем рынке, но и одного из лидеров отрасли, обладающего большим опытом и компетентностью. Чтобы сделать этот шаг, были проведены масштабные подготовительные работы, объединившие опыт, “сильный” продукт и наше понимание местного рынка. В то же самое время я чувствую огромную ответственность, поскольку все мы знаем, что сейчас переживает Украина, и начало работы компании в Балтии — это возможность сохранить рабочие места для украинцев и поддержать экономику страны, поскольку Украина сейчас борется за будущее для всех нас,” — подчеркивает Гедиминас Керис (Gediminas Kerys), руководитель Join Up Baltic.
Летняя программа полетов будет начата одновременно в Риге, Таллинне и Вильнюсе. В первом сезоне под лозунгом “Балтия, присоединяйся!” компания представит следующие направления — Турцию, Черногорию, Албанию и греческие острова Закинтос, Крит и Корфу. Доля гарантированных гостиниц в этих направлениях составляет 80%, что означает молниеносное подтверждение даже в активный сезон.
Полеты из Латвии, Литвы и Эстонии в Турцию будут осуществляться на самолетах украинской авиакомпании SkyUp Airlines под сертификатом турецкой авиакомпании Tailwind. Средний возраст флота SkyUp Airlines — 14,5 лет. Это одни из самых новых самолетов на чартерном рынке Балтии.
Сооснователь туристического оператора в Украине Юрий Альба: “Мы очень рады представлять Украину в Эстонии. Надеемся, что рынок примет нас в семью и откликнется поддержкой нового игрока. Уверены, что разнообразие направлений и форматов отдыха, которые мы готовим для вас, привнесет на рынок Балтии некую новизну, а наша богатая экспертиза в создании и развитии турпродукта и наш молодой авиапарк будут способствовать трансформации тревел-индустрии и приобретению нового туристического опыта. Ведь мы верим, что впечатления и положительные эмоции, которые дарят путешествия, гораздо ценнее вещей, именно поэтому наша миссия — вовлекать в путешествия как можно больше людей.”
Туроператор Join UP! был создан в 2010 году и за 10 лет стал одним из крупнейших игроков туристического рынка в Украине. Партнерская сеть компании в Украине насчитывает более 7 000 турагентов и около 130 агентств. Головной офис компании находится в Киеве. Региональные офисы представлены в Харькове, Одессе, Днепре и Львове. Международные представительства и партнерские сети представлены также в Молдове и Казахстане. Открылись бюро Join Up Baltic в Риге, Таллинне и Вильнюсе. В планах туроператора — открытие сети отелей в Украине и за рубежом.
Стратегический партнер материнской компании Join UP! — украинская авиакомпания SkyUp Airlines. В мае 2022 года перевозчику исполнится 4 года с начала деятельности, в его авиапарке — 15 среднемагистральных самолетов Boeing-737. В 2021 году авиакомпания перевезла более 2,5 миллионов пассажиров, став второй среди украинских авиакомпаний по количеству выполненных рейсов в воздушном пространстве Украины. Также SkyUp — одна из наиболее динамичных авиакомпаний в Европе по скорости развития сети маршрутов (данные The Anker Report).
Туроператор, авиакомпания и отели являются частью единой экосистемы UP Family.