Во времена коронавируса клиенты стали внимательнее относиться к страхованию путешествий

Банк LHV ответил на некоторые вопросы о страховании путешествий, ведь углубляясь в эту тему, оказывается, что помимо защиты от Covid-19, существует ряд вопросов по другим рискам, о которых может быть раньше и не задумывались.

Какие вопросы клиенты задают чаще всего?

Сегодня чаще всего возникают вопросы касательно защиты от Covid-19, клиентов интересует полное покрытие рисков — болезнь и изоляция перед поездкой, карантин в стране назначения, болезнь и, по необходимости, госпитализация в стране назначения.

Что представляет собой защита от Covid-19 и кому она помогла?

LHV предлагает различные виды страхования путешествий: страхование путешествий вместе с банковской картой, индивидуальное страхование путешествий для одной конкретной поездки, а также многократное страхование путешествий для поездок в течение всего года. Страхование путешествий по нашей банковской карте автоматически включает защиту Covid-19; его также можно приобрести в качестве дополнительного покрытия для однократного и многократного страхования путешествий.

Защита от Covid-19 помогает как до, так и во время поездки. Если вы заболели до поездки, мы возместим уже понесенные расходы, а в случае болезни во время поездки компенсируем также затраты и на карантин, и на лечение. Не забывайте, что защита от Covid-19 не распространяется на государственные нормативные акты, а это значит, что, например, закрытие государственных границ, требования к въезду в страну или посадке в самолет, а также отмена рейсов в связи с пандемией возмещению не подлежат. В наше все еще несколько нестабильное время страхование путешествий без покрытия Covid-19 клиенты приобретают довольно редко.

Насколько часто приходилось задействовать защиту от COVID19, то есть как часто приходилось выплачивать возмещение?

До сих пор мы возместили около 250 случаев, связанных с пандемией, большинство из которых были вызваны заболеванием вирусом Covid-19 до поездки и необходимостью карантина за границей.