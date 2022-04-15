Во времена коронавируса клиенты стали внимательнее относиться к страхованию путешествий
Банк LHV ответил на некоторые вопросы о страховании путешествий, ведь углубляясь в эту тему, оказывается, что помимо защиты от Covid-19, существует ряд вопросов по другим рискам, о которых может быть раньше и не задумывались.
Какие вопросы клиенты задают чаще всего?
Сегодня чаще всего возникают вопросы касательно защиты от Covid-19, клиентов интересует полное покрытие рисков — болезнь и изоляция перед поездкой, карантин в стране назначения, болезнь и, по необходимости, госпитализация в стране назначения.
Что представляет собой защита от Covid-19 и кому она помогла?
LHV предлагает различные виды страхования путешествий: страхование путешествий вместе с банковской картой, индивидуальное страхование путешествий для одной конкретной поездки, а также многократное страхование путешествий для поездок в течение всего года. Страхование путешествий по нашей банковской карте автоматически включает защиту Covid-19; его также можно приобрести в качестве дополнительного покрытия для однократного и многократного страхования путешествий.
Защита от Covid-19 помогает как до, так и во время поездки. Если вы заболели до поездки, мы возместим уже понесенные расходы, а в случае болезни во время поездки компенсируем также затраты и на карантин, и на лечение. Не забывайте, что защита от Covid-19 не распространяется на государственные нормативные акты, а это значит, что, например, закрытие государственных границ, требования к въезду в страну или посадке в самолет, а также отмена рейсов в связи с пандемией возмещению не подлежат. В наше все еще несколько нестабильное время страхование путешествий без покрытия Covid-19 клиенты приобретают довольно редко.
Насколько часто приходилось задействовать защиту от COVID19, то есть как часто приходилось выплачивать возмещение?
До сих пор мы возместили около 250 случаев, связанных с пандемией, большинство из которых были вызваны заболеванием вирусом Covid-19 до поездки и необходимостью карантина за границей.
В последнее время много говорилось и о медицинском страховании. Какое медицинское покрытие предлагает страхование путешествий LHV?
Люди часто не задумываются, что лечение за границей, как правило, значительно дороже, чем в Эстонии. Клиенты говорят, что они здоровы и не болеют во время путешествий, зачем нужна такая высокая страховая сумма? Но готовиться нужно именно к несчастным случаям и неожиданностям. Даже в самой обычной поездке, можно, например, поскользнуться у бассейна, а операция после перелома стоит довольно дорого. Бывали случаи, когда во время путешествия требовалась срочная транспортировка в больницу, а значит, нужно было оплатить также проезд, в более сложных случаях — транспортировку вертолетом.
Помимо медицинских расходов, страхование путешествий LHV покрывает транспортировку на скорой помощи на месте и, при необходимости, расходы на доставку тяжелобольного или травмированного клиента в Эстонию. Кроме вышеперечисленного, мы возмещаем, например, расходы на лекарства, стоматологическую помощь, при необходимости — стоимость медицинских вспомогательных средств, а также расходы на проезд к пострадавшему клиенту члена семьи.
Какая сумма покрытия необходима для безопасного путешествия?
Мы рекомендуем оформлять медицинскую страховку на сумму не менее 500 000 евро. До сих пор мы предлагали суммы до 700 000 евро, но с апреля мы добавили к этому диапазону сумму в миллион евро.
Медицинское страхование является наиболее важной частью страхования путешествий, и мы стараемся помочь нашим клиентам сделать правильный выбор, чтобы не возникло ситуации, когда в случае болезни или несчастного случая страховой суммы окажется недостаточно.
Мы всегда призываем наших клиентов оформлять страхование путешествий сразу после покупки авиабилетов или туристического пакета, поскольку она покроет ваши расходы, даже если вы заболеете и будете вынуждены отменить поездку. Оформить страховку, уже находясь за границей, к сожалению, невозможно.
Как проще всего выбрать страховое покрытие для путешествия? Что следует учитывать?
Даже в самом обычном отпуске или деловой поездке вы не можете обойтись без трех основных видов защиты. Это медицинское страхование, страхование от прерывания путешествия и страхование багажа.
Затем мы предлагаем оценить характер вашей поездки. Планируете ли вы заниматься спортом, физическим трудом, арендовать автомобиль и др.? У нас очень широкий спектр дополнительных рисков, и у клиентов есть возможность застраховать риски, связанные с конкретной поездкой.
Если в связи с поездкой возник ущерб, что должен делать клиент, если у него есть страхование путешествий LHV?
Если, находясь в путешествии, вы заболели или с вами произошел несчастный случай, самое главное — это ваше здоровье. В зависимости от тяжести ситуации, вам следует быстро обратиться к врачу и следовать его указаниям. Мы также просим вас как можно скорее позвонить по номеру нашей службы помощи в путешествии 680 1122, чтобы мы могли помочь вам найти подходящее лечебное учреждение и организовать оплату счетов за лечение. Мы оказываем круглосуточную помощь и, помимо организации медицинской помощи, помогаем и консультируем в других случаях.
Если вопрос терпит, сообщить нам об ущербе можно, вернувшись из поездки, заполнив форму претензии на сайте LHV.