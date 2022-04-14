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14.04.2022, 15:53

ВИДЕО | Невероятно! В Рижском заливе заметили кита

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ФОТО: Photo by Richard Sagredo on Unsplash
Утром 26 марта в Рижском заливе, недалеко от Юрмалы, прогуливающиеся по пляжу местные жители увидели в море кита. На видео, которое они засняли, отчетливо виден хвост кита.

"Это кит, ни у кого другого нет такого хвоста", – убежден зоолог Эстонского музея природы Леннарт Леннук, пишет rusERR. "Зимой он был в тропических водах, спаривался там и пел свою знаменитую песню. А после спаривания он возвращался в арктические воды. Во время миграции киты могут сбиваться с пути", – пояснил зоолог, добавляя, что речь идет о горбатом ките.

По его мнению, заблудившийся кит уже не сможет вернуться на правильный маршрут и ему следует помочь: "Бывали случаи, когда кита сопровождала погранохрана, направляя его на правильный путь".

В 1851 году к острову Рамму вынесло кита, увы, неживого. Тогда это тоже был горбатый кит. "Рыбаки, которые его обнаружили, доставили его на Ратушную площадь и показывали за деньги. Они также продавали китовый жир, а в итоге продали животное Петербургской академии наук", – рассказал зоолог.

В Балтийское море иногда также попадают дельфины и акулы.

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