ВИДЕО | Невероятно! В Рижском заливе заметили кита

"Это кит, ни у кого другого нет такого хвоста", – убежден зоолог Эстонского музея природы Леннарт Леннук, пишет rusERR. "Зимой он был в тропических водах, спаривался там и пел свою знаменитую песню. А после спаривания он возвращался в арктические воды. Во время миграции киты могут сбиваться с пути", – пояснил зоолог, добавляя, что речь идет о горбатом ките.

По его мнению, заблудившийся кит уже не сможет вернуться на правильный маршрут и ему следует помочь: "Бывали случаи, когда кита сопровождала погранохрана, направляя его на правильный путь".

В 1851 году к острову Рамму вынесло кита, увы, неживого. Тогда это тоже был горбатый кит. "Рыбаки, которые его обнаружили, доставили его на Ратушную площадь и показывали за деньги. Они также продавали китовый жир, а в итоге продали животное Петербургской академии наук", – рассказал зоолог.

В Балтийское море иногда также попадают дельфины и акулы.