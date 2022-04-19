Шесть идей для приключений со всей семьей в Национальном парке Гауя

В Национальном парке Гауя реки вьются по древней долине вдоль красноватых скалистых утесов и лесов с вековыми деревьями. Маршруты для прогулок на лодках по реке Гауе позволяют увидеть живописные рваные берега реки и умиротворяющие пейзажи, здесь чувствуется энергия девственной природы, заряжающая и дающая силы двигаться вперед! Прогулки на лодках по Гауе позволяют осмотреть уникальную скалу Глуду и впечатляющую Орлиную скалу . А по берегам реки Аматы спят холмы-великаны и скалистые обнажения.

Путешествуя по природным тропам Национального парка Гауя, можно осмотреть скалы, пещеры и могучие утесы. У геологической тропы вдоль реки Амата взгляду открывается доломитовый обрыв и целая галерея утесов: живописный утес Звартес , могучий Ванагу , захватывающий Лустузис и рельефный Миглас . Могучий утес Сиетиньиезис длиной 400 м и высотой 15 м можно осмотреть вблизи, поднявшись по деревянной лестнице до самого места обнажения песчаника. Сиетиньиезис дышит первозданной силой природы, и с него открывается живописный вид на Гаую. Крутые берега Гауи в Валмиере также отличаются естественной красотой. Прогулочные маршруты Национального парка Гауи приведут к большим и малым пещерам. Пещера Гутманя в Сигулде — крупнейшая в Латвии, ее глубина достигает 18,8 м, а высота свод 10 м. Пещера хранят выгравированные на стенах старинные имена владельцев усадеб и баронов, кроме того, пещера Гутманя знаменита легендой о любви. В Лиепе находится Лиела Эллите — утес с обнажением белого песчаника, где когда-то было культовое место. Из источника в пещере сильным потоком бьет ручей, образующий уникальную систему Лиела Эллите.

В Национальном парке Гауя есть по меньшей мере 30 хорошо разработанных маршрутов для походов по природным тропам. Семьям полюбились природные тропы, которые заинтересуют даже детей. Лигатненские природные тропы проходят по местам проживания встречающихся в Латвии животных: медведей, лис, кабанов, оленей и многих других животных и птиц. Тропа в парке Виенкочи в Лигатне вьется через лес, в парке есть также миниатюрные копии исторических зданий как из книги сказок и деревянные скульптуры латвийских животных. В свою очередь, природную тропу Цецилю в Иерики можно пройти в сопровождении собак породы хаски.

Замки и усадьбы — это своего рода портал в прошлое и культуру. В Национальном парке Гауя эти благородные постройки сохранили первоначальную элегантность. Уникальный взгляд в прошлое даст Археологический парк Арайшского озерного замка , если посетить старинную деревянную застройку на острове Мейту Арайшского озера. Арайшский озерный замок — это единственная реконструкция укрепленного городища 9-10 века в Европе, знаменитая уникальными археологическими находками. Цесисский средневековый замок — это латвийский средневековый замок, сохранившийся лучше других, овеянный древними легендами. Чтобы посещение средневекового замка стало еще более захватывающим, для семей подготовлена игра и рюкзак с заданиями по истории замка. В замке Бирини атмосфера насыщена духом старины и свободы эпохи Возрождения. Замок Бирини находится на пригорке, с которого открывается вид на древний парк и природные тропы. Сигулдский замковый комплекс — это своеобразное маленькое королевство, где находится Сигулдский замок , принадлежавший Ливонскому ордену, Новый Сигулдский замок и несколько творческих мастерских: мастерская украшений балтов, текстильная мастерская, кожевенная мастерская, мастерская по изготовлению символа Сигулды — тросточек, мастерская бумажного искусства и керамическая мастерская. Сладкоежек в творческом квартале Сигулдского замка ждет вкусное Сигулдское мороженое . В деревянной усадьбе в Коцене некогда была знаменитая пивоварня. В комплексе поместья сохранились и были восстановлены здания конюшни, господский дом, дом управляющего усадьбой, сарай и погреб пивоварни. Изысканная Малпилская усадьба — памятник архитектуры эпохи классицизма 19 века, сохранивший свой старинный облик, предметы искусства и исторические ценности с парком в стиле барокко.

После активного отдыха на природных тропах, на воде и исследования сокровищ истории бодрость духа и силы помогут восстановить особые банные ритуалы в Зиедлеяс , а также спа-ритуал в гостинице Santa в окружении природы и пузырьки спа-бассейна в гостинице Wolmar . Посетителей гостиницы SPA Hotel Ezeri балуют согревающими молочными и жемчужными ваннами, а также сауной и паровой баней.

Сделай сам!

В Национальном парке Гауя находятся ремесленные мастерские — место, где можно своими руками сделать уникальные вещи и увезти с собой домой. В ремесленных мастерских есть возможность познакомиться с продукцией, которую когда-то делали местные ремесленники. На занятиях в Ремесленной мастерской Драбешского поместья под руководством мастеров можно посещать творческие занятия по изготовлению керамики, росписи по стеклу и коже, а также изготовлению мыла. В свою очередь, прогулку в парке Виенкочи можно разнообразить занятиями в мастерской по изготовлению украшений из природных материалов.

Уникальные образования, где человек сливается с природой, можно увидеть в пещерах-подземельях и скалах Лигатне. Почти 250 лет назад люди своими руками вырубили подземелья в скалах! Подземные тропы-лабиринты можно осмотреть по сей день.

Победила дружба!

Футбогольф в Сигулде предлагает дружественные соревнования и активный отдых на одной игровой площадке. Футбогольф — это игра, где от стартовой площадки наименьшим количеством ударов футбольный мяч нужно забить в лунки, избегая препятствия. В Сигулде также находится крупнейший в Латвии лабиринт MINOTAUR — LABYRINTH. Выбор, задания, веселье и поиск выхода — все это в одном лабиринте! В Цесисском замковом комплексе попробуйте отгадать загадку о похищении ордена во время популярной игры — эскейп-рум. В тире Mārkulīči под открытым небом в Страупе есть возможность посоревноваться в меткости, стреляя по неподвижным, бегущим макетам животных и целям, напоминающим птиц. Спортивный парк активного отдыха Mežs в Валмиере предлагает скейт-парк, игровую площадку, велотрассу, площадку для стритбола и другого активного времяпрепровождения. Сигулдский, Валмиерский и Цесисский край предлагает интерактивные игры для знакомства с городом в процессе выполнения захватывающих и остроумных заданий. Нужен мозговой штурм всей семьей!

Дегустация блюд латвийской кухни

Блюда латвийской кухни придутся как раз кстати, чтобы восстановить силы после активного отдыха на природе! На стол в Пивной кухне поместья Валмиермуйжа подадут тыквенный крем-суп, куриную грудку с картофельным пюре, сладкие блюда и выращенные в Валмиермуйже овощи. Валмиермуйжа также предлагает особые дегустации, поздний завтрак в латвийском вкусе по субботам, познавательные экскурсии и верховые прогулки на пони и лошадях. В ресторане поместья Карлямуйжа подают продукцию местного происхождения, в том числе выращенную хозяевами поместья. В Карлямуйжа можно погулять по столетнему яблоневому саду и по тропе пейзажного парка Карлямуйжа. В ресторане поместья Унгурмуйжа латвийские сезонные дары природы мастерски дополняются тонкими вкусовыми нюансами. Посетителей поместья Унгурмуйжа порадуют выставки произведений искусства и прогулка по парку вековых деревьев. В Рамкални можно восстановить энергию, дегустируя традиционные латышские блюда, цукаты из местных полезных ягод, пельмени на любой вкус и новинку Рамкални — курицу, копченую на ольховых дровах.

Отправляйтесь на поиски приключений, продегустируйте латвийскую кухню и проводите семейные выходные в Национальном парке Гауя! Здесь есть что посмотреть и большим, и маленьким!

Более подробную информацию о возможностях путешествий в Национальном парке Гауя вы найдете на сайте www.entergauja.com.

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Материал подготовлен в рамках проекта кластерной программы 3.2.1.1/16/A/009 “Второй этап развития туристического кластера Национального парка Гауя”.









