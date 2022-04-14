Правительство Эстонии: больше не нужно соблюдать самоизоляцию, возвращаясь из поездки

С первого апреля лица, прибывающие из стран Европейского союза и Европейской экономической зоны, а также Андорры, Монако, Сан-Марино, Швейцарии, Ватикана и Великобритании, могут без ограничений пересекать государственную границу и не должны соблюдать самоизоляцию. Сегодняшнее решение упраздняет обязанность самоизоляции и для всех остальных путешествующих.

В силе остается только правило, что граждан третьих стран, которые прибывают в Эстонию не из вышеперечисленных государств Европы, могут въезжать при наличии справки о вакцинации, перенесенной болезни или сданном отрицательном тесте на коронавирус. Для пересечения границы подходит сделанный не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы, у лица, оказывающего услугу здравоохранения, отрицательный тест ПЦР, а также одобренный комитетом здравоохранения ЕС тест на антиген.

Ограничения при пересечении границы по-прежнему не распространяются на всех детей, моложе 12 лет, сохранены исключения для дипломатов, транзитных пассажиров, работников сферы пассажирских и грузовых перевозок, лиц, оказывающих жизненно важные услуги и т.п. В силе останется также исключение, сделанное для военных беженцев из Украины, которым при пересечении границы не нужно предъявлять COVID-справку.

Сегодняшним решением упразднили и всё регулирующее внутригосударственные ограничения распоряжение правительства номер 305. Информация об этом будет размещена на сайте kriis.ee. Для заболевших COVID продолжает действовать требование соблюдать карантин, не вакцинированные близкоконтактные также должны семь дней пребывать в самоизоляции