Главное культурное событие этого года: 21 мая по всей Эстонии пройдет Ночь музеев
В субботу, 21 мая 2022, состоится тринадцатая всеэстонская Ночь музеев, которая в этот раз пройдёт под названием "Мечты в ночи". После паузы длиной в год музеи и другие учреждения, связанные с наследием, снова откроют свои двери с 18 до 23 часов по всей Эстонии.
Тема Ночи музеев “Мечты в ночи” приглашает поразмышлять над вопросами, о чём мечтают сообщества и люди вокруг музеев, и каким мог бы быть музей мечты. В эту ночь мы призываем и гостей, и музеи мечтать, а также действовать в направлении более зелёного, устойчивого и инклюзивного музея и мира. Главный координатор Ночи музеев MTÜ Eesti Muuseumiühing желает в рамках Ночи музеев как сейчас, так и в дальнейшем, обращать внимание на общественно-важные темы, которыми музеи занимаются постоянно, внося свой вклад в общество и окружающую среду.
Ночь музеев — повод обратить внимание и на устойчивое развитие культурной среды. Особенностью Ночи музеев всегда был бесплатный вход, но в 2022 году билеты для посетителей будут стоить 1€, а для детей до 8 лет вход по-прежнему будет бесплатным. Билет Ночи музеев нужен для того, чтобы немного поддержать музеи, которые организуют все программы, экскурсии, концерты, представления и мастер-классы. Но всё же рекомендуем посматривать в программы — некоторые музеи будут открыты и бесплатно.
Нам хотелось бы разделить хороший настрой, которым пропитан сам воздух в Ночь музеев, в том числе и с теми, кто не может поучаствовать в мероприятии. В связи с темой “Мечты в ночи” мы решили раскрыть её совместно с благотворительным фондом SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev. Призываем всех участников мероприятий Ночи музеев по возможности сделать пожертвование, которое поможет исполнить мечту ребёнка с тяжёлым или хроническим заболеванием. Сделаем вместе доброе дело и поможем донести восторг и радость Ночи музеев и до тех детей, которые не могут прийти и поучаствовать!
Благотворительный фонд Minu Unistuste Päev исполняет мечты детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями, тем самым поддерживая душевное здоровье ребёнка и семьи, что является важной частью лечения. Фонд проводит около 70 мероприятий в год, из которых половина — это персональные дни мечты, и половина — различные групповые мероприятия. Прошлым летом деятельности Unistuste Päev исполнилось 10 лет.
Программы музеев-участников Ночи музеев можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Ночь музеев — это весело, познавательно и впечатляюще! Приходи, помечтаем вместе!