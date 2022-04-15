Главное культурное событие этого года: 21 мая по всей Эстонии пройдет Ночь музеев

Тема Ночи музеев “Мечты в ночи” приглашает поразмышлять над вопросами, о чём мечтают сообщества и люди вокруг музеев, и каким мог бы быть музей мечты. В эту ночь мы призываем и гостей, и музеи мечтать, а также действовать в направлении более зелёного, устойчивого и инклюзивного музея и мира. Главный координатор Ночи музеев MTÜ Eesti Muuseumiühing желает в рамках Ночи музеев как сейчас, так и в дальнейшем, обращать внимание на общественно-важные темы, которыми музеи занимаются постоянно, внося свой вклад в общество и окружающую среду.



Ночь музеев — повод обратить внимание и на устойчивое развитие культурной среды. Особенностью Ночи музеев всегда был бесплатный вход, но в 2022 году билеты для посетителей будут стоить 1€, а для детей до 8 лет вход по-прежнему будет бесплатным. Билет Ночи музеев нужен для того, чтобы немного поддержать музеи, которые организуют все программы, экскурсии, концерты, представления и мастер-классы. Но всё же рекомендуем посматривать в программы — некоторые музеи будут открыты и бесплатно.



Нам хотелось бы разделить хороший настрой, которым пропитан сам воздух в Ночь музеев, в том числе и с теми, кто не может поучаствовать в мероприятии. В связи с темой “Мечты в ночи” мы решили раскрыть её совместно с благотворительным фондом SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev. Призываем всех участников мероприятий Ночи музеев по возможности сделать пожертвование, которое поможет исполнить мечту ребёнка с тяжёлым или хроническим заболеванием. Сделаем вместе доброе дело и поможем донести восторг и радость Ночи музеев и до тех детей, которые не могут прийти и поучаствовать!