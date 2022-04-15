ФОТО | Праздники испорчены. Рейс из Таллинна на Тенерифе задерживается уже на 7 часов

“Smartlynx снова чудит! Наш рейс на Тенерифе, назначенный сегодня на 09:15, уже отложен во второй раз! Сначала людям пообещали, что самолет вылетит в 12:00, но обещание выполнить не удалось. Теперь же рейс перенесли на 16:20! На данный момент нам раздали купоны на еду, но что будет дальше, никто не знает. Хороших праздников!“ — написал пассажир, добавив, что наверняка беспокойство испытывают и люди, ожидающие свой обратный вылет с Тенерифе в Эстонию.

За первую половину апреля у Smartlynx уже было две продолжительные по времени задержки рейса, о которых, в том числе, сообщил на своей странице в соцсети Facebook портал Lennuabi.

“Чартерный рейс MYX585 Таллинн-Хургада авиакомпании SmartLynx Airlines сегодня, 14 апреля, задержан почти на 6 часов, и на столько же задержан обратный рейс MYX586 Хургада-Таллинн. ВСЕ, кто купил билет или пакетный тур на эти рейсы, имеют право на компенсацию в размере 600 евро на пассажира (включая несовершеннолетнего), независимо от наличия туристической страховки”, — написали вчера на портале Lennuabi.

Аналогичное сообщение было и 10 апреля, когда портал Lennuabi сообщал о произошедшей накануне 4-часовой задержке рейсов Таллинн-Хургада и Хургада-Таллинн.

Smartlynx, авиакомпания, базирующаяся в Латвии, но принадлежащая голландскому инвестиционному фонду, имеет в своем парке в общей сложности 34 самолета.

Получить комментарий от авиакомпании Smartlynx по поводу задержек рейсов не удалось.