На летний период Греция откажется от большинства ковидных ограничений

Так, с 1 мая по 31 августа гражданам страны и туристам не понадобится предъявлять сертификат о вакцинации или подтверждение перенесенной инфекции при входе в ресторан и другие общественные места. С 1 июня отменяется обязательный масочный режим в закрытых пространствах, сообщает портал “Тонкости Туризма”.