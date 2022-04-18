18.04.2022, 08:31
На летний период Греция откажется от большинства ковидных ограничений
ФОТО: Photo by CALIN STAN on Unsplash
На данный момент для путешествия в Грецию требуется предъявить справку о полной вакцинации от коронавируса или негативный результат теста (ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в Грецию, или антиген-тест, сделанный за 24 часа до пересечения греческой границы).
Так, с 1 мая по 31 августа гражданам страны и туристам не понадобится предъявлять сертификат о вакцинации или подтверждение перенесенной инфекции при входе в ресторан и другие общественные места. С 1 июня отменяется обязательный масочный режим в закрытых пространствах, сообщает портал “Тонкости Туризма”.
По словам министра здравоохранения Греции Таноса Плевриса, целесообразность применения антикоронавирусных мер будет снова изучена в сентябре. Вводимые послабления “основаны на эпидемиологических данных и предложениях экспертов”.