Динозавры вымерли из-за падения астероида. Ученые нашли ногу динозавра, который, вероятно, пал в числе первых

Он упал, вероятнее всего, туда, где сейчас часть Мексиканского залива у полуострова Юкатан (это место известно как кратер Чиксулуб). Танис расположен почти в 3000 км от кратера, однако удар был настолько мощным, что его последствия ощущались по всей планете.

Большинство ученых сегодня сходится в том, что последнее по времени массовое вымирание видов, в том числе динозавров, было вызвано столкновением планеты с астероидом диаметром примерно 12 километров.

“Множество деталей, обнаруженных в Танисе, подробно, по минутам рассказывают нам о том, что случилось — почти как в кино. Окаменелости как будто возвращают нас в тот день”, — говорит Роберт ДеПальма, аспирант Манчестерского университета, ведущий раскопки в Танисе.

Среди находок — рыбы, в жабрах которых застряли мелкие обломки, сыпавшиеся на землю после столкновения, ископаемая черепаха, проткнутая обломком дерева, словно вертелом, останки мелких млекопитающих и остатки нор, в которых они обитали, эмбрион птерозавра в яйце и даже что-то похожее на фрагмент самого астероида.

BBC вместе с сэром Дэвидом Аттенборо три года снимала в Танисе телевизионное шоу, которое вышло на экраны в Великобритании 15 апреля и впервые расскажет об этих открытиях широкой публике.

На сегодняшний день найдено очень немного останков динозавров, относящихся к периоду хотя бы за несколько тысяч лет до столкновения. Если ученые правы в своих оценках, находки в Танисе — редчайшая ценность.

Палеонтологи полагают, что обитатели Таниса погибли и были погребены в тот самый день 66 миллионов лет назад, когда на Землю упал гигантский астероид, положивший конец эре динозавров.

Обнаруженные в Северной Дакоте окаменелости расположены довольно хаотично: водные организмы перемешаны с сухопутными, по всей видимости, под воздействием мощных волн речной воды, поднятых сильным сотрясением земной поверхности.

Наиболее интересные находки — это рыбы, в том числе дальний родственник современного осетра. У них в жабрах застряли мелкие частицы, шарики расплавленной породы, разбросанные по огромной площади в результате удара.

Химический и радиометрический анализ показал, что эти кусочки породы связаны с местом удара, а в двух частицах, извлеченных из сохранившейся древесной смолы, также есть крошечные включения, которые указывают на их внеземное происхождение.

“Когда мы обнаружили эти включения в маленьких спекшихся частицах, мы провели химический анализ, — объясняет профессор Фил Мэннинг из Университета Манчестера. — Мы смогли определить состав этого материала. Все доказательства, все химические данные нашего исследования убедительно свидетельствуют о том, что это части астероида, погубившего динозавров”.

О находках в Танисе впервые написал общественно-политический журнал New Yorker в 2019 году.

Научная этика требует изначально публиковать все новые данные в рецензируемых научных журналах. К настоящему времени уже опубликовано несколько статей и рецензий, но процесс изучения находок в Танисе еще не закончен: палеонтологи продолжают извлекать и описывать новые окаменелости.

Профессор Пол Барретт из лондонского Музея естественной истории, эксперт по птицетазовым (в основном травоядным) динозаврам, осмотрел некоторые находки.

“Это тесцелозавр. До сегодняшнего дня мы не имели представления о том, как выглядела его кожа, и это очень убедительно показывает, что эти животные были чешуйчатыми, как ящерицы. У них не было перьев, как у их плотоядных современников, — говорит он. — Похоже, что животному просто оторвали ногу. На ней нет никаких признаков болезни, нет явных патологий, нет признаков того, что ее обглодали. По всей видимости, животное умерло мгновенно”.