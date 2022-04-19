ФОТО | В Киеве опустели все музеи: ценные экспонаты спрятаны в безопасных местах

Отмечается, что на сегодняшний день музейные экспозиции разобраны, а экспонаты упакованы и перемещены в безопасные места.

В Департаменте культуры заверили, что музеи ответственно относятся к сохранению государственной части Музейного фонда Украины. Вся учетно-фондовая документация защищена, заверили в ведомстве.

"Продолжается работа по защите зданий музеев, которые преимущественно являются памятниками культурного наследия. В частности, приняты меры по усилению в музеях противопожарной защиты (учреждения дополнительно обеспечены огнетушителями и по помещениям развернуты пожарные рукава), окна заклеиваются скотчем и защитной пленкой, в некоторых музеях установлены защитные щиты из соответствующих материалов, металлические роллеты, а также цокольные этажи закрываются мешками с песком, - рассказали в городской администрации