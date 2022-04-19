В Швейцарии археолог-любитель нашел клад с монетами IV века

Удивительную находку в районе Бубендорфа сделал Даниэль Людин в сентябре 2021 года. Вооруженный металлоискателем археолог исследовал участок леса недалеко от замка Вильденштейн. Сильный сигнал устройства дал понять, что под землей что-то есть, и Даниэль начал копать. Сначала археолог добрался до нескольких римских монет и глиняной посуды, а затем откопал большой горшок, сообщает "Моя Планета" со ссылкой на Archaologue Baselland.

В горшке было 1290 монет IV века. Кроме того, с помощью компьютерной томографии удалось установить, что в горшке имеется кусок воловьей кожи, разделявший монеты на две части. О смысле и назначении этого куска можно только догадываться. Единственное, в чем уверены археологи — монеты были собраны за короткое время, и горшок наполнили сразу.