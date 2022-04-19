Сотрудники Ryanair объявили забастовку в аэропортах Бельгии

Забастовка была объявлена после того, как руководство Ryanair и профсоюзы не смогли прийти к соглашению в обсуждении заработной платы бортпроводников. Как сообщили изданию Het Nieuwsblad в профсоюзе, последний раунд переговоров “не привел к ожидаемым решениям”, сообщает портал 34travel.me .

В обоих аэропортах в Бельгии на Ryanair работает в общей сложности около 650 человек. Тем не менее, у компании нет отдела кадров в Бельгии, поэтому, по мнению профсоюзов, заработная плата выплачивается неправильно. По словам представителя организации CNE (National Central Employees), 75 % сотрудников компании получают минимальную заработную плату, “даже если они работают рано утром, поздно ночью, в выходные или праздничные дни”.