Майорка, Менорка и Ибица хотят сотрудничать с Сааремаа и Хийумаа

Балеарский архипелаг, наиболее известными островами которого являются Майорка, Менорка и Ибица, еще прошлой осенью проявил интерес к сотрудничеству с более крупными островами Эстонии, сообщает rusERR со ссылкой на издание Saarte Hääl. Тогда испанцы пожелали посетить острова Эстонии, но тема развития не получила.

Сейчас руководство Балеарских островов снова обратилось в посольство Эстонии в Испании и заинтересовано в сотрудничестве в области цифровизации и реализации политики сплочения Европейского союза.

По словам пресс-секретаря Сааремааской волости Ану Варес, волость готова к сотрудничеству: "Это позволит нам поделиться опытом и поучиться у испанских островов, как планировать развитие островного региона".