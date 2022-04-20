Таллинн вошел в число лучших городов Европы для путешествия на выходные

В ходе исследования специалисты оценивали такие факторы, как возможности развлечений, наличие парков и мест отдыха, количество ресторанов, баров и клубов, среднегодовую температуру и вероятность осадков.

Все три первых места заняли испанские города: Пальма-де-Майорка, Севилья и Валенсия. Как выяснили специалисты сервиса Buonce, здесь больше всего развлечений, отличные рестораны, зажигательные клубы и, конечно же, шикарная погода.

Таллинн занял в рейтинге 10-ое место, обогнав даже Рим (13 место) и Вену (15 место). Рига - 25-ое место, Стокгольм — 37, Хельсинки — 43. Вильнюс и вовсе в рейтинге не представлен.

ТОП-10 лучший городов для путешествия на выходные:

1. Пальма-де-Майорка, Испания

2. Севилья, Испания

3. Валенсия, Испания

4. Прага, Чехия

5. Венеция, Италия

6. Флоренция, Италия

7. Эдинбург, Шотландия

8. Амстердам, Нидерланды

9. Краков, Польша

10. Таллинн, Эстония