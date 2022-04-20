Из-за нехватки персонала Таллиннский аэропорт призывает пассажиров приезжать заранее

“К сожалению, партнер не в состоянии открыть достаточное количество линий контроля безопасности. Причины кроются в нехватке рабочей силы, что приводит к длинным очередям и вынуждает страдать пассажиров. Чтобы избежать неудобств, мы рекомендуем прибывать в аэропорт не менее чем за 2 часа до вылета”, — сказал председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике.

По его словам, трудности чаще всего возникают рано утром, когда многие пассажиры прибывают в аэропорт в последний момент, а также в обеденные часы-пик, когда за короткий промежуток времени вылетает большое количество самолетов.

По его оценке, авиация по всей Европе сталкивается с трудностями, так как набор нового персонала не поспевает за быстро растущим потоком пассажиров.