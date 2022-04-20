Наконец-то! Испания отменяет масочный режим. Он действовал 699 дней

Правительство Испании приняло решение об отмене обязательного ношения масок в большинстве закрытых помещений. По мнению властей, улучшению эпидемиологической ситуации в стране способствовала массовая вакцинация: две дозы прививки получили уже более 85 процентов населения.

Отмечается, что маски по-прежнему нужно будет носить в медицинских и оздоровительных учреждениях, аптеках, домах для престарелых, а также в общественном транспорте.

Несмотря на решение властей, многие испанцы намерены продолжать носить маску. Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу ежедневной газеты El Pais, 54 процента опрошенных считают отмену обязательного ношения масок преждевременной. 28% опрошенных считают, что решение принято вовремя, а 10% уверены, что отменить масочный режим можно было еще раньше.