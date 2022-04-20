ФОТО | В Таллинне открывается новый отель: посетителей ждут шикарные номера, японско-перуанская кухня и уютный СПА-центр

За последний год отель, расположенный на бульваре Рявала и ранее известный как Radisson Blu Sky, прошел тщательную реконструкцию, в результате чего ему была присвоена категория "5 звезд". Смотрите, как теперь выглядит отель:

По словам председателя правления Radisson Collection Tallinn Айна Кяпы, открытие отеля на бульваре Рявала — это большой комплимент Эстонии и Таллинну. «Тот факт, что одна из крупнейших в мире гостиничных сетей дала разрешение открыть в Эстонии свой лучший бренд после пандемии, затронувшей весь туристический мир, является большим признанием», — сказал Кепп.

«Один из принципов сети отелей Radisson заключается в том, чтобы как можно больше оставаться верным тому месту, где находится гостиница. То есть, открывая новый отель, мы знакомим с ​​местной культурой и языком дизайна. Весь отель выполнен в типичном для Эстонии стиле», — пояснил Кепп.

В отеле представлено 287 номеров, в том числе 19 люксов, включая Президентский люкс, Премиум люкс и 3 уникальных люкса с фитнес-снаряжением. Из всех комнат открывается прекрасный вид на Таллинн. На четвертом этаже отеля располагается просторный тренажерный зал и СПА-центр с 3 саунами (финской сауной, паровой баней и санарием), японской ванной и бассейном.

На 24-ом этаже находится ресторан и бар ISSEI с панорамным видом. В ресторане посетителям предложат блюда японско-перуанской кухни. Познакомиться с местной культурой питания можно в известном эстонском ресторане MEKK на первом этаже гостиницы, где шеф-повар Рене Уусмеэс предложит гостям все лучшее из современной эстонской кухни.

К бренду Radisson Collection относится 28 гостиниц, расположенных в разных странах мира. Теперь одна из них будет ждать гостей и в Таллинне.