ВИДЕО | Во Вьетнаме достроили самый длинный в мире стеклянный мост

Мост Бах Лонг в туристической зоне острова Мок-Чау откроется для публики 30 апреля — в День воссоединения. Вьетнамский мост побил рекорд длины стеклянного моста над Гранд-Каньоном Чжанцзяцзе в китайской провинции Хунань, который составлял 430 м, сообщает "Моя Планета".

Кроме длины, Бах Лонг может похвастать и исключительной высотой. Переправа возвышается наз землей на 152 м. Однако о безопасности беспокоится не стоит — мост сделан из суперзакаленного стекла производства французской компании St. Gobain. Кроме того, на стеклянное сооружение одновременно будут допускать только 500 туристов.